David Beckham, le grand frère dans "S.O.S. Beckham" sur Disney +

Le ballon rond n’a plus aucun secret pour lui. De Manchester United au PSG en passant par le Real Madrid, les Galaxy de Los Angeles et l’AC Milan, David Beckham a évolué dans les clubs les plus prestigieux et est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain anglais de l’histoire du football. Près de dix ans après avoir arrêté sa carrière de footballeur professionnel, l’actuel propriétaire de l’Inter Miami CF et mari de Victoria Beckham, ex-Spice Girls surnommée "Posh Spice", continue son chemin dans la transmission. Depuis le 9 novembre dernier, David Beckham est au centre de S.O.S. Beckham, une série documentaire de Disney + dont il est le producteur et dans laquelle il vient en aide aux Westward Boys, une jeune équipe locale de l’Est de Londres qui a touch le fond et stagne en bas du classement. Un retour aux sources pour la star mondiale qui avait débuté dans cette Echo League.

Aux côtés des entraîneurs de l’équipe, David Beckham va participer aux entraînements et assister aux matchs, délivrant ses conseils de pro. "Je vais les aider pour que dans 20 ans, ils se disent : 'C’est vrai, son conseil m’a bien aidé'", confie David Beckham. Dans les gradins avant sa première rencontre avec les jeunes joueurs, il observe et remarque les forces et faiblesses de chacun d’entre eux : l’assurance de Frédérick, le gardien, la rapidité de Rio ou encore la frustration de Vaughan. Avant la technique, l’ancien joueur veut toutefois se concentrer sur leur attitude, le plus important selon lui.

"Personne ne voulait de moi"

En le voyant débarquer, les joueurs hallucinent. "Je ne me laverai plus jamais les mains", lance un jeune à qui David Beckham vient de serrer la main. Pour les motiver, la star du ballon rond partage quelques anecdotes. "Il y aura toujours un premier et un dernier choisi. Quand j’avais votre âge, j’étais toujours celui qu’on choisissait en dernier, toujours. J’étais le plus petit et le plus maigre. Et personne ne voulait de moi. C’était comme ça. Mais, vous savez quoi ? J’ai travaillé dur. Si vous voulez être le meilleur dans n’importe quel travail et n’importe quel domaine, il faut vous donner à fond", dit-il.

Cette série documentaire arrive à point nommé, seulement deux semaines avant le lancement de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 dont David Beckham est ambassadeur, un rôle qui lui vaut beaucoup de critiques. La star du football redorera-t-elle son image en permettant aux Westward Boys de remonter la pente et se rapprocher du haut du classement ? Leur progression est à suivre dans les quatre épisodes de S.O.S. Beckham.