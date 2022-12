Wednesday, la série de Tim Burton, établit un nouveau record sur Netflix

C'est un joli coup réalisé par Tim Burton. Sa série spin-off de La famille Addams, centrée sur l'insensible et cruellement franche Mercredi, a dépassé toutes les attentes sur Netflix. En cinq jours à peine, Wednesday a été visionnée pendant 341,2 millions d'heures à travers le monde, battant ainsi le record de la quatrième saison de Stranger Things (355 millions d'heures pour son lancement). Elle occupe aussi la première place dans 83 pays, égalant cette fois Stranger Things S4.

Il est vrai que ce show, mené par l'épatante Jenna Ortega dans les couloirs de l'académie Nevermore, possède toutes les qualités pour séduire un large public. Les ados se retrouveront dans les luttes entre les sirènes, les loups-garous, les gorgones et les autres "marginaux" dans un cadre assez peu scolaire rappelant, mais en plus noir, le Poudlard d'Harry Potter. Les adultes, eux, savoureront le cynisme délicieux de la jeune fille qui n'aime personne, l'univers lugubre de Tim Burton, les règlements de comptes familiaux, les coups bas et la réflexion sur les monstres, même si tout cela colle bien moins à l'ambiance de Noël qu'à celle d'Halloween.

Tim Burton: "Mercredi et moi avons la même vision du monde"

"Ce scénario m'a rappelé ce que je ressentais à l'école, face aux parents ou en tant que personne, a expliqué Tim Burton sur Movieweb. Ça a donné à La famille Addams une réalité différente. C'était une combinaison intéressante. En 1976, je suis allée à un bal de fin d'année au lycée. C'était l'année de la sortie de Carrie. Je me sentais comme Carrie au masculin à ce bal. J'avais l'impression de devoir être là, mais de ne pas en faire partie. Ces sentiments ne vous quittent pas, aussi longtemps que vous voulez qu'ils disparaissent. Vous savez, Mercredi et moi avons la même vision du monde."

D'évidence, quelques millions d'abonnés de Netflix la partagent.