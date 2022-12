Baby Yoda et le Mandalorian de retour dans trois mois sur Disney +

L’attente prendra fin au bout de 26 mois pour tous les fans de Star Wars. Jon Favreau et Dave Filoni l’ont annoncé : la troisième saison de The Mandalorian débutera le 1er mars 2023 sur Disney +. Mais ne poursuivra pas exactement l’histoire là où elle s’était arrêtée, lorsque Luke Skywalker s’en allait avec Grogu pour lui enseigner la formation des Jedi.

The Book of Boba Fett, centré sur le chasseur de primes le plus célèbre de la saga, tient en effet lieu, en quelque sorte, de saison 2.5. On y découvrait en effet qu’après avoir appris à maîtriser mieux la Force, Baby Yoda refusait de se plier aux injonctions des Jedi et préférait partir vivre de nouvelles aventures avec Din Djarin. Direction Mandalore, là où les tensions sont vives entre Bo-Katan et “Mando”, ce dernier ayant enfreint la règle sacrée de son ordre en ayant retiré son casque. Vu les nouveaux pouvoirs dont dispose Grogu, on peut donc s’attendre à ce qu’il protège à son tour son ami, permettant d’explorer de nouvelles facettes de leur quasi-relation père-fils.

Plus que trois mois à attendre pour découvrir la suite de la meilleure série Star Wars sur Disney +.