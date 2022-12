Thomas de Bergeyck sur "Harry & Meghan": "Une série d’une grande sincérité"

Expert des royautés et présentateur de Place Royale sur Bel RTL et RTL-TVI, Thomas de Bergeyck a passé son jeudi matin devant Netflix à regarder "Harry & Meghan". Le journaliste a accepté de nous donner son ressenti quant au contenu de cette série documentaire. “Je partais avec un a priori plutôt négatif et avec l’idée qu’Harry, influencé par Meghan, avait fait une grosse bêtise en partant du Royaume-Uni. Mais, en les voyant parler de l'intérieur, je comprends plus facilement les arguments qu’ils avancent par rapport aux choix qu’ils ont...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous