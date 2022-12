Emilien Vekemans (”Mal&Fils” sur Netflix) :”On espère tous qu’il aura une deuxième saison”

Emilien, qu’est-ce qui vous plaisait dans cette série ?

”Ce genre de rôle, on en rêve un peu en étant gamin. Moi qui adore Harry Potter et le Seigneur des anneaux, je peux vous dire que j’ai trouvé ce tournage très excitant. Souvent, je rentrais du plateau avec des étoiles dans les yeux tellement je m’étais amusé.”

Que pouvez-vous nous dire sur Gabriel ?

”C’est un alchimiste qui a la capacité, en tant que sorcier, de faire des potions magiques qui donnent toutes sortes de pouvoirs. Il peut notamment faire oublier la mémoire aux gens en leur soufflant une poudre sur le visage. Cela lui permet d’avoir de multiples relations amoureuses sans jamais avoir de problème ! Il arrive dans le troisième épisode et aide Nathan à suivre sa quête. Quand il va le rencontre, il va toutefois y avoir un choc de cultures entre les deux. Nathan est sage et naïf alors que Gabriel est un fêtard qui ne prend rien au sérieux et qui est toujours dans le sarcasme et le cynisme. Petit à petit, il va toutefois se transformer et révéler ses fragilités.”

Si vous pouviez inventer une potion magique dans la vie réelle, ce serait laquelle ?

”Une à prendre le matin pour être en forme toute la journée ? Ah non, ça existe déjà ! (rires) Je dirais une potion magique qui m’aiderait à apprendre mes textes très vite parce que j’ai une mauvaise mémoire.”

Y a-t-il une scène qui vous a donné plus de fils à retordre que les autres ?

”Il y a une scène qui était à la fois compliquée et excitante. C’est celle où mon personnage arrive dans l’épisode 3. Il y a un long dialogue et beaucoup de choses se passent. Une bagarre, une fusillade et une super cascade. C’était une scène très exigeante en termes de jeu et de technique. On l’a tournée sur trois jours en studio.”

Avez-vous lu les livres qui ont inspiré la série ?

”J’ai lu le premier lorsque je me préparais au rôle mais le show runner de la série est parti sur quelque chose de totalement différent. J’ai donc arrêté la lecture du bouquin parce que ça commençait à m’embrouiller. Je les ai tous lus après le tournage.”

On vous a déjà vu dans la série Mixte d’Amazon Prime Video. Aujourd’hui, vous êtes sur Netflix avec Mal&Fils. En quoi est-ce particulier de tourner pour de telles plateformes ?

”C’est plutôt la même chose pour Amazon et Netflix. Il y a beaucoup de monde sur les plateaux de tournage, il y a plus de moyens en termes d’infrastructure ou de lieux. Mais, au final, la manière de travailler est la même. Là où on voit la différence, c’est au niveau des retombées. La série a fait un carton un peu partout dans le monde. J’espère que cela va m’ouvrir des portes et me permettre de passer des auditions à l’international.”

Les abonnés de Netflix réclament une saison 2. Qu’en est-il de la suite de Mal&Fils ?

”J’espère qu’il y en aura une. Je pense que Netflix attend d’abord de voir les chiffres de la première saison. Personnellement, j’ai très envie de retrouver mon personnage. Je pense que l’histoire a encore des choses à dire.”

Comment aimeriez-vous que votre personnage évolue ?

”Dans le bouquin, il meurt à un moment donné donc j’aimerais qu’il ne meurt pas, dans un premier temps. Je trouvais également intéressant que l’histoire du triangle amoureux soit développée. Il y a encore beaucoup de choses à exploiter là-dedans.”