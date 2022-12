Coup dur pour “Ici tout commence” : Un acteur phare du feuilleton met les voiles

Un an après le départ de Clément Rémiens, interprète de Maxime Delcourt-Bertrand depuis le début d’Ici tout commence, c’est un autre acteur phare du feuilleton qui a décidé de quitter le nid. Interrogé par Télé Star, Mikaël Mittelstadt a annoncé qu’il quitterait prochainement le programme après avoir incarné le personnage de Greg Delobel pendant deux ans et demi.

Âgé de 25 ans, l’acteur a des projets plein la tête et bien loin des plateaux de tournage français. “La quotidienne prend beaucoup de temps, d’énergie. Je n’ai pas pris de moments de respiration, parce que j’adore ce métier. Mais là, j’avais besoin d’une petite pause pour me consacrer à d’autres projets. J’avais envie de me laisser la possibilité de partir sur un projet à l’étranger, de façon temporaire”, explique Mikaël Mittelstadt qui s’envolera bientôt pour les États-Unis afin de concrétiser un projet classé “top secret”. Un retour aux sources pour le jeune homme qui a étudié à la New School of Drama de New York.

Reviendra-t-il un jour dans le feuilleton qui l’a révélé au grand public ? “Je ne suis pas loin, je reste dans les parages. Greg ne meurt pas ! C’est la vie d’une quotidienne. Des personnages arrivent, partent. On ne sait pas quand ils reviennent…”, confie-t-il au média français. De quoi laisser un peu d’espoir aux fidèles du programme…