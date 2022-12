Netflix dévoile le Top 15 des séries les plus vues sur la plateforme

Véritable phénomène, la série sud-coréenne ultra-violente Squid Game lancée en septembre 2021 se retrouve en tête de classement avec 1,65 milliard d’heures de vue. Celle-ci est suivie par la quatrième saison de Stranger Things et son 1,35 milliard d’heures de vue. Arrivée sur Netflix fin novembre dernier, Mercredi, la série de Tim Burton dérivée de La Famille Addams, est la belle surprise de cette fin d’année avec 1,19 milliard d’heures de vue.

En dehors du Top 3, les séries relevées se retrouvent en dessous du million d’heures de vue. Ainsi, Dahmer, série relatant l’histoire de Jeffrey Dahmer, tueur en série surnommé le “cannibale de Milwaukee”, en est à 856 millions d’heures de vue et la cinquième et dernière partie de La Casa de Papel à 792 millions d’heures de vue.

Parmi les surprises de ce Top 15, on retrouve notamment All of Us Are Dead en 11e position avec 560 millions d’heures de vue. La quatrième et dernière saison d’Ozark clôture, elle, le classement avec 491 millions d’heures de vue.

On note également la présence de deux séries de Shonda Rhimes, créatrice de Grey’s Anatomy, à savoir La Chronique des Bridgerton, dont la saison 2 se classe en 6e position et la saison 1 en 7e position, ainsi qu’Inventing Anna qui se retrouve en 13e position.

Le Top 15 des séries les plus vues sur Netflix

1. Squid Game saison 1 : 1,65 milliard d’heures de vue

2. Stranger Things saison 4 : 1,35 milliard d’heures de vue

3. Mercredi : 1,19 milliard d’heures de vue

4. Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer : 856 millions d’heures de vue

5. La Casa de papel partie 5 : 792 millions d’heures de vue

6. Les Chroniques de Bridgerton saison 2 : 656 millions d’heures de vue

7. Les Chroniques de Bridgerton saison 1 : 625 millions d’heures de vue

8. La Casa de papel partie 4 : 619 millions d’heures de vue

9. Stranger Things saison 3 : 582 millions d’heures de vue

10. Lucifer saison 5 : 569 millions d’heures de vue

11. All of Us Are Dead saison 1 : 560 millions d’heures de vue

12. The Witcher saison 1 : 541 millions d’heures de vue

13. Inventing Anna : 512 millions d’heures de vue

14. 13 Reasons Why saison 2 : 496 millions d’heures de vue

15. Ozark saison 4 : 491 millions d’heures de vue