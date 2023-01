Des suites de Game of Thrones “mises de côté”

”Je travaille sur tellement de choses que ma tête va bientôt exploser, écrit-il. Oui, The Winds of Winter. Et House of the Dragon saison 2. Et plusieurs spin-off que nous développons avec HBO. (Certains avancent plus vite que d’autres, comme c’est souvent le cas au stade de développement. Aucun n’a été validé pour le moment, mais nous espérons que ça sera bientôt le cas. Deux ou trois ont été mis de côté, mais je ne dirais pas qu’ils sont morts. On peut mettre quelque chose de côté aussi vite qu’on peut le reprendre. Tous les changements de HBO Max nous ont naturellement impactés.)”

En clair, certaines suites n’ont pas convaincu et aucune n’a reçu de feu vert. Il va donc falloir patienter avant de voir se rallumer la flamme des dragons.