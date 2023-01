Emilia Clarke se confie sur les scènes de sexe dans “Game of Thrones”: "Je ne savais pas ce que j'étais censée faire"

Lorsqu'elle a joué dans Game Of Thrones, Emilia Clarke sortait tout droit de l'école de cinéma. Elle ne savait pas trop comment s'y prendre pour tourner des scènes de sexe. "Je n’avais jamais été sur un plateau de tournage auparavant. Et soudain, j’ai dû me déshabiller devant tous ces gens. Je ne savais pas ce que j’étais censée faire, ce qu’on attendait de moi, ce qu’ils voulaient, ni même ce que moi je voulais", confie-t-elle au Daily Mail.