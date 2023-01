Vous ne devez surtout pas passer à côté de “The White Lotus”, mini-série primée aux Golden Globes

De quoi ça parle ?

”The White Lotus”, c’est le nom d’une chaîne d’hôtels de luxe, où viennent se détendre pendant quelques jours des Américains fortunés. On y suit le séjour, parfois mouvementé, de ces vacanciers tous plus riches que vous et moi. La série dresse leur portrait avec brio : ils sont souvent capricieux, parfois imbuvables, de temps en temps touchants. Entre la plage et les buffets à volonté, il y a beaucoup de rancœur, de non-dits, de jalousie et d’incompréhension parmi eux.

Si la première saison se déroulait à Hawai dans un endroit paradisiaque, la deuxième change de décor pour poser ses valises en Sicile. Presque tout le casting a d’ailleurs été renouvelé, fonctionnant sur le principe de l’anthologie. Seule Jennifer Coolidge – la mère de Stifler dans “American Pie”, c’est elle ! – fait figure de trait d’union entre les deux.

Jennifer Coolidge s'était révélée dans "American Pie", en incarnant l'inoubliable "mère de Stifler" (Photo by Frederic J. Brown / AFP) ©AFP or licensors

Après la réussite de la première saison, avec un Murray Bartlett inoubliable dans le rôle du directeur de l’hôtel, le pari était tout de même osé au vu des attentes créées par la première saison. Force est de constater que “The White Lotus” a réussi sa mue, même si l’effet de surprise a disparu. À tel point que les pronostics vont déjà bon train parmi les fans pour deviner la prochaine destination en cas de saison 3.

Sans doute pénalisée de ne pas être disponible chez nous sur les plateformes de streaming comme Netflix ou Disney +,“The White Lotus” est tout de même diffusée sur BeTV. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté.