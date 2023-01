”Lady Voyeur”, la mini-série déconseillée aux moins de 16 ans qui se hisse dans le top 4 mondial en quelques jours

Netflix a mis en ligne le 31 décembre la série “Lady Voyeur” en anglais ou “Un œil indiscret” et elle fait déjà un tabac dans le monde. Entre le 2 et le 8 janvier, elle a déjà cumulé 34 millions d’heures de visionnage, se hissant rapidement au rang de 4e série non-anglaise la plus populaire dans le monde.