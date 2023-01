Stranger Things, Mercredi, The Last Of Us : quand les séries à succès relancent d’anciens tubes de la chanson

Kate Bush n’est toutefois pas la seule à voir l’un de ses morceaux redevenir tendance grâce aux séries. Plus récemment, c’est le groupe Depeche Mode qui en récolte les fruits. La série The Last of Us, diffusée sur Amazon Prime Video, a en effet permis de ressusciter Never Let Me Down Again, chanson sortie en 1987. Depuis la diffusion de la série, le 15 janvier dernier, les écoutes ont plus que triplé sur les plateformes de streaming telles que Spotify. Une aubaine pour le groupe britannique dont l’album Memento Mori est attendu pour le 17 mars prochain.

Série à succès de la fin 2022, Mercredi a également eu un impact sur l’univers musical. Le morceau Goo Goo Much des Cramps associé à la danse loufoque avec laquelle surprend la jeune fille de Gomez et Morticia Addams lors du bal du lycée reberce à nouveau les oreilles. Bizarrement, c’est toutefois sur le son de Bloody Mary, chanson de Lady Gaga sortie 2011, que les TikTokeurs préfèrent effectuer la chorégraphie. Pourquoi ? Mystère et boule de gomme…

En 2013, c’est Baby Blue de Badfinger qui sortait de l’oubli, 40 ans après sa première diffusion aux États-Unis. Et cela grâce au tout dernier épisode de la série culte Breaking Bad.