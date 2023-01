Carton d'audience pour la série 1985 sur la RTBF: les Tueurs du Brabant intriguent toujours autant

Les deux premiers volets diffusés la semaine dernière avaient enregistré de très belles audiences. Rebelote avec les deux suivants proposés dimanche soir. La deuxième soirée a convaincu 259 246 téléspectateurs, soit 25,2 % de part de marché en moyenne sur le public âgé de 40 ans et plus. C’est à peine moins que les 282 076 personnes devant leur écran il y a une semaine. Auxquelles il faut ajouter 105 000 téléspectateurs de plus qui ont regardé le programme en live dans les 7 jours qui ont suivi la première diffusion.

Un podcast passionnant

Il n’y a pas que la série 1985 qui fonctionne bien avec cette thématique sur la RTBF. Il faut aussi souligner les très belles audiences du podcast Les Tueurs du Brabant. Écrit, réalisé et produit par Jeanne Savignat, Matt Graves et Thomas Résimont, il se décline en 8 épisodes passionnants de bout en bout. Les premiers retracent les faits principaux, avec de nombreux témoignages de victimes ou proches de celles-ci. Certains protagonistes des enquêtes et des suspects s’expriment également. Les quatre derniers explorent plus en profondeur les deux pistes jugées les plus crédibles : celle d’anciens gendarmes à la manœuvre et celle du grand banditisme du nord de la France.

Il y a 40 ans, le policier Claude Haulotte était abattu à Wavre lors du braquage de l'armurerie Dekaize. Les Tueurs du Brabant faisaient là leur première victime avant que l'on découvre qu'ils avaient déjà blessé un policier à Maubeuge quelques semaines plus tôt. ©BELGA

Rappelons toutefois qu’à ce jour aucun auteur ou commanditaire n’a été formellement identifié et encore moins condamné pour ces faits qui ont coûté la vie à au moins 28 personnes entre 1982 et 1985.

Depuis sa mise en ligne sur Auvio, ce podcast a déjà été écouté 29 160 fois.