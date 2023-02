"Cœurs Noirs", la série Prime Video qui vous plonge au cœur des forces spéciales dans l’angoisse en Irak

Sur le terrain, les forces spéciales hexagonales sont très actives. Leur but : retrouver et arrêter leurs ressortissants partis garnir les rangs de l’EI. Parmi les plus chevronnés, il y a Zaid Osman (Moussa Maaskri – La French), un Franco-Tunisien, vétéran du djihad et devenu informateur pour le groupe terroriste.

Les membres du “45”, une unité d’élite, sont sur ses traces et ils vont rapidement le trouver. L’homme est à Mossoul pour récupérer sa fille (mariée à un terroriste du groupe “Cœurs noirs”) et son petit-fils. Pour le faire parler et obtenir des infos sur de futurs attentats, les forces spéciales vont le faire chanter. Soit Zaid coopère et la France met sa fille et son petit-fils en sécurité. Soit il se tait et il est remis aux autorités irakiennes. La première donne d’une partie de poker…

Deux ex du “Bureau des Légendes”

Dans la foulée de Sentinelles, série Canal qui nous embarquait récemment au sein d’une unité de l’opération Barkhane au Mali, Prime nous immerge, cette fois-ci, dans d’autres arcanes de la Grande Muette. Derrière ce thriller, on retrouve deux scénaristes du Bureau des Légendes : Corinne Garfin et Duong Dang-Thai. Comme ce fut le cas pour la série sur la DGSE, les scénaristes (et les comédiens) ont beaucoup discuté avec de “vrais” pros du métier : les membres du 13e régiment des dragons parachutistes.

"Coeurs noirs" ©Prime Video

Malgré une trame qui aurait mérité d’être un peu plus ramassée, ce thriller est réaliste et efficace grâce notamment à la réalisation nerveuse et à l’américaine de Ziad Doueiri (nommé aux Oscars pour L’Insulte, Baron Noir…). L’ancien assistant de Quentin Tarantino utilise de nombreux procédés pour nous faire suer et nous plonger toujours un peu plus dans l’angoisse et la parano, via des vues de drones, des caméras embarquées, des dérapages sur les graviers ou des traques à l’intérieur de tunnels sombres et étouffants.

”Un homme, un vrai…”

Portée par Nicolas Duvauchelle (Polisse, Braquo…) et Marie Dompnier (Les Gazelles, Les Témoins…) la série ne se résume pas à des scènes d’action. Elle est plus profonde et aborde plusieurs thématiques comme le stress des agents sur le terrain, celui de leur famille, les accidents, mais également la place des femmes dans un milieu ultra-viril. “Un homme, un vrai, avec le sens du devoir, du sacrifice”, s’emballe, ainsi, un gradé dithyrambique à propos d’un collègue sur le départ.

Cœurs noirs est sans doute un peu trop manichéenne lorsqu’elle dépeint les bons Français et leurs méthodes “légales”, face aux autorités irakiennes et leur propension à tabasser les personnes interrogées. De même, le vétéran du djihad, paraît, au contraire, trop “bisounours” pour un homme qui a combattu en Afghanistan et en Tchétchénie.

”Cœurs noirs” – Thriller de Corinne Garfin et Duong Dang-Thaï ; Réalisation : Ziad Doueiri ; Avec Nicolas Duvauchelle, Marie Dompnier, Tewfik Jallab et Nina Meurisse ; Prime Video dès le 03/02 (6 X 52').