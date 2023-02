Après avoir réalisé des tests en Amérique, Netflix s'est rendu compte qu'un supplément à faire payer au client était la meilleure opportunité.

Concrètement, les utilisateurs des offres Premium pourront héberger deux profils extérieurs, nous apprend Geeko. Et ceux qui ont un abonnement Standard ne pourront avoir qu'un seul compte externe.

Pour ce qui est des frais supplémentaires, Netflix a demandé aux Canadiens et en Nouvelle-Zélande, où les tests ont notamment été réalisés, le surplus de 7,99 dollars par mois. En Europe, des chiffres précis sont attendus dans les semaines à venir. Ceci dit, Netflix a demandé 3,99 euros par mois en plus à ses abonnés portugais et 5,99 aux espagnols...

On ignore encore le montant que devra payer un abonné belge mais il devrait osciller dans cette fourchette de prix.