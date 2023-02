Le "binge-watching" pourrait bientôt être du passé sur Netflix, la plateforme prévoit un changement majeur

À lire aussi

De fait, le géant du streaming s’est aperçu que les consommateurs avaient tendance à s’abonner pour regarder d’un trait les nouvelles séries avant de résilier leur abonnement ensuite. Une tendance qui nuit visiblement à la plateforme, qui même si elle compte plus de 230 millions d’abonnés payants a vu son bénéfice net annuel baisser de 12 %. Dès lors, Netflix aurait prévu graduellement de changer son mode de fonctionnement en dévoilant à son tour petit à petit les épisodes de ses séries, comme le révèle BFMTV. Un nouveau type de consommation qui inciterait ainsi les utilisateurs à conserver leur abonnement. Il se pourrait donc que les abonnées aient à attendre chaque jour, voire une fois par semaine, le nouvel épisode tant désiré de leur série.

De fait, on constate sur les autres plateformes que l’attente crée un véritable phénomène auprès des utilisateurs. Les audiences des épisodes des séries grandissent au fur et à mesure et s’enflamment véritablement. On constate également que les critiques des médias ont tendance à se faire par épisode et non plus en globalité. Soit une stratégie publicitaire qui ne représente que des bénéfices et qui ne coûte surtout rien du tout aux plateformes. Netflix devrait donc lui aussi suivre le pas, la question est de savoir quand.