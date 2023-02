"The Resident": pourquoi Emily VanCamp a-t-elle quitté la série médicale?

Inattendu, ce drame ne devait normalement pas se produire. En tout cas, il n’était pas écrit dans le scénario que Nic Nevin allait quitter la série à ce stade. Ce départ a visiblement été demandé par Emily VanCamp, actrice qui campe le personnage. Dans une interview accordée à Deadline, la comédienne de 36 ans explique avoir voulu s’écarter de la série pour privilégier sa vie de famille. Mariée depuis 2018 avec Joshua Bowman, son ex-partenaire dans Revenge, série qui l’a fait connaître du grand public, et maman d’une petite fille depuis le mois d’août 2021, Emily VanCamp entend ralentir le rythme pour profiter un maximum de la vie auprès de ses proches. “J’ai passé tellement d’années à travailler pour la télévision mais soudainement, mes priorités ont changé. Je pense qu’il y a un moment dans la vie d’une femme – dans la vie de n’importe qui – où la vie de famille prend plus d’importance que la vie professionnelle et ça m’est arrivé alors que je travaillais sur la série”, explique-t-elle au média américain.

L’actrice avait également du mal à supporter les kilomètres qui l’éloignaient de ses proches lorsqu’elle était en tournage pour The Resident. La série est, en effet, tournée à Atlanta, soit à plus de 3500 kilomètres de son domicile à Los Angeles. Des allers-retours fatigants entre la côte ouest et la côte est des États-Unis qui ne permettaient pas à l’actrice de rester proche de sa famille.