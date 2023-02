À peine de retour sur Netflix, cette série détrône “You” de la première place dans le monde entier

La deuxième saison d’Outer Banks s’était clôturée par un final qui a laissé le public sans voix. Si John B. et Sarah ne sont pas morts, ils courent toutefois un grand danger. Les Pogues ont échoué sur une île déserte qu’ils baptisent Poguelandia, peut-on lire dans le synopsis de la troisième saison. “Sur ces rivages de fortune, ils passent leurs journées à pêcher, à nager, à profiter avec insouciance de la vie. Mais les choses tournent vite mal pour John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ et Cleo quand la course au trésor reprend et qu’ils sont à nouveau en danger : sans argent et loin de chez elle, la bande ne peut faire confiance à personne. De leur côté, Ward et Rafe ont juré de se venger, et un impitoyable malfrat caribéen est prêt à tout pour mettre la main sur le magot. Le trésor a-t-il jamais été à la portée des Pogues ou était-ce un piège pour les mettre hors-jeu ? Seuls contre tous, c’est en se serrant les coudes qu’ils pourront s’en sortir.” Une suite qui a de quoi mettre l’eau à la bouche des plus grands fans de la série américaine

En toile de fond, l'idylle de John B. et Sarah, interprétés par Chase Stokes et Madelyne Cline également en couple dans la vraie vie, qui tient en haleine le public depuis le début de la série. "Entre John B et Sarah, on verra une expansion et une intensification de leur histoire d’amour, qui va grandir avec des twists choquants", teasait Jonas Pate, le co-créateur de la série à Entertainment Weekly.

Deux jours à peine après sa sortie sur Netflix, la troisième saison d’Outer Banks fait des ravages, détrônant You de la tête du classement des séries les plus regardées de la plateforme. Un exploit quand on sait que le thriller qui relate les aventures du tueur en série Joe Goldberg, incarné par Penn Badgley (Gossip Girl), occupe la première place du Top 10 depuis plusieurs semaines.

Une saison 4 et peut-être une saison 5

Et les aventures d’Outer Banks sont loin de prendre fin au terme de la saison 3. Il y a quelques jours, Jonas Pate annonçait qu’une quatrième saison était d’ores et déjà sur les rails et qu’une cinquième saison pouvait peut-être voir le jour par la suite. “Depuis le début, nous voyons la série comme une histoire qui pourrait courir sur 4 saisons, peut-être même 5, définitivement 4 en tout cas, explique-t-il. Nous avons prévu les différents arcs sur la longueur. Nous espérons avoir la chance d’aller au bout de nos histoires.” Vu le succès de la série auprès des abonnés de Netflix, pourquoi s’en priver ?