Ted Lasso – saison 3 (15/03) – Le pire entraîneur de football d’Angleterre revient pour une saison 3. Une série comique récompensée aux Emmy Awards.

Extrapolations (17/03) – Marion Cotillard, Edward Norton, Tahar Rahim ou encore Meryl Streep sont réunis dans cette série de Scott Z. Burns (producteur d’Une vérité qui dérange et scénariste de Contagion). Dans un futur relativement proche, les Hommes ont posé le pied sur Mars, le cancer est guéri, mais la question du changement climatique n’est pas résolue.

The Big Door Prize (29/03) – Inspirée du roman éponyme de M.O. Walsh, The Big Door Prize raconte l’histoire d’une bourgade perturbée par l’arrivée d’une invention : une mystérieuse machine. Elle peut dire aux gens le potentiel qu’ils ont dans la vie.

Arte. TV

White Wall (03/03) – Dans ce thriller fantastique, un mystérieux mur blanc est découvert sur le plus grand site d’enfouissement de déchets nucléaires de la planète.

Esterno notte (08/03) – Le 16 mars 1978, les Brigades rouges enlevèrent Aldo Moro. Cette série de Marco Bellocchio (Les Poings dans les poches, Saut dans le vide, Le Diable au corps, Buongiorno, notte…), raconte son histoire. À voir le 8 mars sur Arte. TV et le 15 sur antenne.

Blackport (16/03) – Cette série nous plonge dans l’Islande des années 80 et une histoire de quotas de pêche, de copains, et d’appât du gain. À voir sur Arte. TV le 16, sur antenne à partir du 23.

BeTV

C.B. Strike (23/03) – Une nouvelle saison de la série télévisée britannique basée sur les romans policiers de J.K. Rowling sera diffusée à partir du 23 sur Be1.

Your Honor II (25/03) – C’est le retour de Your Honor, du cauchemar du juge Michael Desiato (Bryan Cranston) et de son fils coupable d’un délit de fuite. À partir du 25 sur Be Séries.

Succession IV (27/03) – Quatrième saison, aussi, pour la série de HBO (48 nominations aux Emmy Awards) sur les déboires de la famille Roy. Sur Be 1.

Disney +

The Mandalorian – saison 3 (01/03) – Huit nouveaux épisodes du spin-off space western de Star Wars, seront visibles au compte-goutte chaque semaine.

Abott Elementary – saison 2 (01/03) – L’heure de la rentrée a sonné pour le personnel et les élèves de cette école d’un quartier difficile. La série de Quinta Brunson a valu, notamment, un Golden Globes de la meilleure actrice dans une série comique à cette dernière.

Liens de Sang (29/03) – Kindred (ou Liens de Sang) est une série adaptée du classique de SF d’Octavia E. Butler. Il y sera question de retour dans le temps pour Dana, propulsée dans une plantation du XIXe siècle.

Netflix

L’Affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier (02/03) – Pour réaliser cette mini-série documentaire, Michelle Fines et Christophe Astruc ont décidé de s’intéresser à Monique Olivier, l’épouse de Michel Fourniret. Avec une question à résoudre : a-t-elle été son complice ?

You – saison 4 (09/03) – Les fans de la série You attendent avec impatience la deuxième salve d’épisodes de la saison 4.

Outlast (10/03) – Outlast n’est pas l’adaptation du jeu vidéo éponyme, mais une fiction se déroulant en pleine nature en Alaska. Dans une sorte de Koh-Lanta un peu plus trash, 16 compétiteurs doivent se battre pour survivre et empocher 1 million de dollars.

Money Shot : The Pornhub Story (15/03) – Suzanne Hillinger, la réalisatrice du documentaire Totally Under Control (sur le covid), change de sujet. Elle signe une série documentaire sur le site Pornhub. Y compris ses scandales.

Maestro in Blue (17/03) – La première série grecque ajoutée dans le catalogue Netflix arrive. Le pitch : Oreste, un artiste, débarque sur une petite île durant la pandémie pour y organiser un festival de musique. Ça va partir en vrille…

Wellmania (29/03) – L’humoriste australienne Celeste Barber a fait le tour du Web pour avoir parodié les vidéos de célébrités sur Instagram. Le but : décomplexer les femmes. Dans la comédie Wellmania, adaptation de l’ouvrage Wellmania : misadventures in the search for wellness, elle incarnera une femme en proie à des problèmes de santé. Cette dernière devra dire “non” au sucre et au gras et se mettre au sport.

Prime Video

Daisy Jones and the six (03/03) – Cette mini-série américaine de Scott Neustadter et Michael H. Weber (The Spectacular Now) est, elle aussi, l’adaptation d’un ouvrage éponyme. Elle raconte l’histoire d’un groupe fictif dans les années 70.

Swarm (17/03) – Donald Glover et Janine Nabers (Atlanta) se retrouvent pour cette série. Swarm est un thriller horrifique gravitant autour d’une fan (Dominique Fishback) éperdue d’une star de la musique.

Wolfpack (17/03) – Prime Video diffusera aussi les six épisodes de cette série documentaire tournée dans les coulisses de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Pendant un an, les caméras ont suivi Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe et Patrick Lefevere, tout au long de la saison cycliste 2022.

The Power (31/03) – Dans cette série de SF écrite et réalisée par Raelle Tucker (True Blood), les adolescentes sont dotées d’un superpouvoir. Celui d’électrocuter les autres. La marche du monde est, dès lors, totalement inversée. À Londres, Seattle, au Nigeria ou en Europe de l’Est. Avec, entre autres, Toni Collette (Sixième Sens, Little Miss Sunshine, Hérédité, Unbelievable…).

RTBF/Auvio

Motherland – saisons 1, 2, 3 (08/03) – Cette série raconte les épreuves et les traumatismes vécus par plusieurs mères. Pour sortir des clichés et faire émerger les non-dits sur la maternité.

Ennemi Public (12/03) – La saison finale de la série belge sera diffusée sur La Une et Auvio.