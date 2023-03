La série dépeindra le septuple Ballon d’Or comme un enfant alors qu’il affronte des obstacles tout en voyageant à travers un jeu vidéo. Elle s’adressera à un public d’enfants et de jeunes adolescents.

Des musiques originales d’artistes et de compositeurs de chez Sony Music seront présentes.

La série animée sera produite en anglais, espagnol et plusieurs autres langues. Sony Music en partenariat avec Leo Messi Management, va superviser le développement et la distribution de la série.

"Depuis que je suis petit, j’ai toujours aimé les dessins animés et mes enfants sont de grands fans des personnages d’animés. Participer dans un projet d’animation me rend heureux, parce qu’il réalise un de mes rêves. J’aimerais remercier Sony Music d’avoir rejoint le projet et nous espérons que tout le monde aimera le résultat, spécialement les filles et les garçons", a expliqué La Pulga.