Ce tweet fait référence au sketch du Palmashow où les deux humoristes, David Marsais et Grégoire Ludig, parodient la rencontre entre SCH, qui est l’un des juges dans la série, et son ami Jul. Un sketch et une expression qui sont devenus viraux par la suite.

Lors de la précédente et première édition, c’est le Belge “Fresh la Peufra” qui avait remporté le concours et la coquette somme de 100.000 euros. Le tournage de la nouvelle édition a été lancé le 28 juin dernier à Marseille. En revanche, aucune date de sortie n’est encore avancée.

Niska et Shy, qui doivent dénicher la perle rare respectivement sur Paris et Bruxelles, seront également de la partie.