À partir de ce vendredi, les décors dans lesquels la bande de potes new-yorkais a évolué seront accessibles au grand public grâce à l’exposition Friends Expérience qui, il y a quelques semaines encore se trouvait à Paris.

Ce jeudi, l’espace d’une soirée, les people belges ont pris un billet en exclusivité pour Big Apple. Lors d’une soirée d’ouverture exceptionnelle où le Central Perk, les appartements de la série ou encore la fameuse fontaine du générique étaient matérialisés pour leur permettre d’immortaliser le moment.

Parmi les premières à découvrir l’exposition, il y avait Sara de Paduwa et Ophelie Fontana.

Le temps d’un cliché, la présentatrice du 6/8 et celle du 13 heures de la RTBF ont pris la pose dans le mythique canapé orange du Central Perk.

"Avec Beverly Hills 90210, Friends est la série qui a marqué mon adolescence, déclare Ophelie Fontana. On y retrouve de la finesse au niveau de l'humour, un scénario bien ficelé et des personnages attachants. Ce n'est pas par hasard si elle a traversé les générations."

Cyril Detaeye avec les vêtements de Chandler. ©D.R.

Quelques mètres plus loin, Cyril Detaeye a accepté d'enfiler les fringues de Chandler à la mode Joey Tribbiani. "Si je pouvais m'identifier à un des personnages, je dirais que ce serait Chandler. Le côté 'Je fais des vannes mais c'est un peu raté', ça me parle un peu !" (rires), plaisante le présentateur de C'est vous qui le dites ! sur VivaCité.

Gaetan Bartosz dans la peau de Ross Geller. ©D.R.

À propos des scènes mythiques, on a retrouvé Gaetan Bartosz dans la peau de Ross Geller. Malgré sa bonne humeur, l’animateur de Radio Contact ne trouvait pas le moyen de faire passer le canapé dans un escalier bien trop étroit.

Anne Ruwet et Thibaut Roland rejouent en amoureux la scène d’ouverture devant la fontaine devenue culte. ©D.R.

Avec sans aucun doute l’entêtant générique "I’ll be there for you" en tête, Anne Ruwet, la madame sport de RTL Belgium, et Thibaut Roland, présentateur d’On n’est pas des pigeons sur La Une et VivaCité, rejouaient en amoureux la scène d’ouverture devant la fontaine devenue culte.

C’est d’ailleurs à cet endroit que la journaliste fait une promesse à son compagnon : lui faire découvrir la série culte qu’il n’a encore jamais vue.