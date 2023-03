"Des blagues pas drôles et ultra-problématiques": la série Friends accusée d'être sexiste, homophobe, grossophobe...

Marie (nom d’emprunt) est une militante féministe. Aujourd’hui, elle lâche un gros coup de gueule sur la sitcom Friends. Elle l'accuse d'être sexiste, homophobe et grossophobe. "Avec le nombre de blagues pas drôles et ultra problématiques, excusez-moi mais, si cette série vous fait rire en 2023, vous avez as un sérieux problème", dit-elle. Elle explique son ressenti face à un programme qui selon elle n’est plus d’actualité. "Je peux concevoir qu’à l’époque les gens trouvaient ça drôle car ils n’étaient pas aussi éduqués qu’aujourd’hui à propos de toutes ces problématiques. Mais le fait que certaines personnes ne voient pas le problème de regarder ça et d’en rire, c’est un énorme souci pour moi", insiste-t-elle. Marie va plus loin. Elle affirme qu’elle ne pourrait pas entretenir de relation avec une personne qui regarde Friends.