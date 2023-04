Les acteurs de "Friends": un popularité toujours au top

À lire aussi

Un bande de copains new-yorkais qui est entrée dans l'histoire. ©Copyright: Reporters / Everett

Mais que deviennent les actrices et acteurs de Friends ? Jennifer Aniston (54 ans) est incontestablement la plus populaire de la bande. La mode des années 90 faisant son retour depuis quelques saisons, les adolescentes sont toujours plus nombreuses à imiter les looks de son personnage, l'iconique Rachel Green. Après Friends, elle a enchaîné les rôles au cinéma, des bons et moins bons. Elle possède également sa boîte de production, Echo Films, et une marque de produits capillaires, LolaVie. Elle est suivie par 41,7 millions d'abonnés sur Instagram.

Dans la vraie vie, Jennifer Aniston est aussi la marraine de la fille de Courteney Cox (58 ans). L'interprète de Monica Geller, la "maman" du groupe, a poursuivi sa carrière. Dans un tout autre registre, elle s'est notamment illustrée dans la quadrilogie Scream. Elle affiche 12,4 millions d'abonnés sur Instagram et a récemment créé sa marque de produits ménagers, Homecourt.

Lisa Kudrow (59 ans), qui jouait le rôle de Phoebe Buffay, personnage baba cool à souhait, est toujours actrice. Elle fait également du doublage, notamment pour des séries animées. Elle est suivie par 8,5 millions de personnes.

Du côté des acteurs. Matt LeBlanc (55 ans) est le seul à avoir conservé son personnage après Friends. La série, intitulée Joey, n'a pas rencontré le succès. Il a tout de même persévéré sur le petit écran et compte aujourd'hui 7,8 millions d'abonnés. Matthew Perry (53 ans) le suit de près avec 7,7 millions d'abonnés. Celui qui incarnait le blagueur Chandler Bing a longtemps été alcoolique, mais aussi accro aux drogues et médicaments. Ses addictions ont entaché sa carrière. Quant à David Schwimmer (56 ans), qui incarnait le condescendant Ross Geller, il s'est illustré comme réalisateur après Friends. Il a aussi prêté sa voix au personnage de Melman, la girafe dans la saga Madagascar. Son compte Instagram affiche 6,7 millions d'abonnés.