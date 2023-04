Nawell Madani débarque sur Netflix : “Sortir ma première série en plein Ramadan est une aubaine, c’est comme si je la sortais en plein Noël !”

L’humoriste belge, qui reviendra bientôt avec un nouveau spectacle actuellement en rodage, a toujours le mot pour rire. Sa série, qui devait s'appeler "Bendo" (quartier) au départ, étant un polar sur fond de trafic de drogue, où trois sœurs, trois femmes puissantes, font corps pour se sortir de sales draps…

Comment ce projet est-il arrivé sur Netflix ?

”Ben je n’arrêtais pas de bouffer de la série comme Succession, Ozark, etc. parce que j’étais alité et que j’avais fait une opération après le confinement. Et je me disais : c’est super mais elles sont où les meufs dans tout ça ? Et donc je me suis dit : tiens je vais mettre la sororité au cœur du récit. Un hommage aux femmes de ma famille, celles qui sont devenues avec les années, les hommes de la maison. Elles sont souvent aux premières lignes de l’éducation et de l’économie des foyers. On en parle peu voire pas du tout et, cinématographiquement, elles ne sont quasiment pas représentées. Je partais alors sur un polar car je voulais qu’elles traversent des enjeux. Je voulais qu’elles aient de belles intrigues. J’ai donc fait un polar à ma façon mais il y a des moments où ça rigole quand même !”

On vous connaît en effet pour l’humour à la base. Ici, on est dans un autre ton…

”Quand j’ai commencé à écrire, je ne me suis pas dit : je suis humoriste, je ne peux donc pas écrire cela. Mais bien : j’ai envie de m’amuser, m’éclater et qu’est ce que j’ai envie de faire vivre à mes héroïnes ? Si, à un moment donné, je veux qu’elles traînent avec un flingue en main, je me l’autorise. Je ne vais pas me dire : ah ben non, je ne peux pas, je suis humoriste. Non, je suis comédienne, réalisatrice et je veux mettre des femmes fortes déterminées à qui il arrive des trucs de ouf et qui entrent dans un engrenage infernal. Il y a aussi des antagonistes qui ont la tchatche et ne sont pas du tout dans la caricature du méchant. J’ai joué avec les codes, avec mes aspirations, et cela a donné un mélange de polar, comédie, émotions et suspens.”

”Jusqu’ici tout va bien” serait-elle inspirée d’une histoire vraie ?

”Non, pas du tout, je ne dois pas 1,5 million à un mec ! Je dois plus un dîner à quelqu’un mais pas 1,5 million (sourire) ! Après, je m’inspire à fond de ce que je connais avec mes sœurs -dont une éduque ses deux filles toute seule- et mes nièces qui sont sur les réseaux sociaux.”

Quant à votre rôle, il s’agit d’une femme d’origine arabe -Fara- qui monte à la présentation du JT et évoque ainsi les fameux quotas…

”Oui, on parle de ce qui se dit de plus juste. Le combat de certaines femmes qui vivent constamment à l’intersectionnalité où elles subissent discrimination, racisme, sexisme et inégalité. Elle rêve de présenter le JT de TF1. Moi non, je vous rassure… Mais quel challenge !”

Serait-ce une satire déguisée de la télé (BFM TV, etc.) ?

”Oui et non car la chaîne de la série est complètement inventée mais il est bien de mettre en avant la responsabilité des médias. Et que ces chaînes tombent parfois, souvent, dans le spectaculaire. Beaucoup de journalistes le disent : on préfère parler de la voiture qui brûle que du jeune entrepreneur qui réussit.”

Netflix, est-ce mieux que le cinéma finalement ?

”C’est différent… j’aurai la possibilité de toucher les Algériens, les Belges, les Américains, etc. C’est une autre façon d’exposer son art. Une sortie en salles reste magnifique mais là, c’est cool de se dire que cela sort mondialement le même jour. Et ma tante qui habite en Nouvelle-Zélande va pouvoir le voir, elle n’est pas obligée de prendre l’avion.”

”Jusqu’ici tout va bien” sort en plein ramadan, est-ce voulu ?

”Oh, non, du tout… Mais c’est clair que Dieu est avec moi pour le timing. Netflix a des fois des fenêtres de tir, il fallait sortir au bon moment pour ne pas sortir avec de trop grosses séries en même temps. Et pour avoir vraiment la bonne date, ben c’est tombé cette année en plein mois de ramadan. J’ai dit : c’est une aubaine car c’est comme si je sortais ma première série en plein Noël !”

Son mari dans le rôle du méchant

”Oui, mon mari est mon antagoniste dans la vraie vie comme au cinéma, nous confirme Nawell Madani au sujet du père de sa fille, le mannequin Djebril Zonga. Je trouvais qu’il incarnait un très beau méchant. Je n’arrivais pas à voir quelqu’un d’autre dans ce rôle. Après, lui ne voulait pas et j’ai dû lui forcer un peu la main.” Est-ce facile de lui donner la réplique comparée aux autres du casting comme Paola Locatelli ou Vincent Rottiers ? “Non, pas du tout…, rétorque l’humoriste belge. En plein tournage, il m’appelait choupinette sur le plateau. Je lui disais : arrête de m’appeler choupinette, je suis réalisatrice, appelle-moi au moins Madame choupinette (sourire) !”