Depuis leurs débuts en 1989, les Simpson parviennent étrangement à prédire des faits d’actualité. Qu’il s’agisse de la présidence de Donald Trump à la pandémie de Covid en passant par le vol spatial de Richard Branson: au fil des années, ils ont évoqué de nombreux événements qui ont fini par se passer des années plus tard dans la vie réelle.

Cette fois-ci, c'est la diffusion d’une nouvelle bande-annonce pour le film "Barbie" et l’inculpation de Donald Trump qui ont été prédits. Les deux événements n'ont aucun lien mais pourtant ont été des points d'intrigue dans un épisode de 1994 intitulé "Lisa vs. Malibu Stacy". Cette semaine, le mardi 4 avril, la bande-annonce de "Barbie", le nouveau film de Greta Gerwi avec Margot Robbie et Ryan Gosling, a été dévoilée, tandis que Donald Trump se voyait accusé de 34 chefs d’inculpation pour "falsification de documents comptables".

Dans l'épisode, le présentateur du JT, Kent Brockman, aborde la campagne de Lisa Simpson pour inciter les créateurs de Barbie à proposer un jouet plus féministe qui responsabilise les jeunes filles. Puis, Kent Brockman conclut son journal télévisé en annonçant que le président a été arrêté.

La série a donc réussi à prédire à la fois l’élection de Donald Trump et son arrestation.

Pour se justifier, un scénariste de la série a déclaré que: "Si vous écrivez 700 épisodes et que vous ne prédisez rien, alors vous êtes plutôt mauvais. Si vous lancez suffisamment de fléchettes, vous finirez par taper dans le mille."