"Tetris" sur AppleTV + : le jeu qui venait du froid

Jon S. Baird, déjà responsable d’un (très plaisant) biopic sur Laurel et Hardy, Stan et Ollie, retrace dans le second une histoire célèbre. Comment Henk Rogers, entrepreneur néerlandais a arraché, à la fin des années 1980, les droits de Tetris à l’URSS pour le compte de Nintendo – qui en fit le jeu de lancement de sa Game Boy et un jeu culte la décennie suivante.

Capitalistes et apparatchik

Rappel, résumé dans les vingt premières minutes : Tetris est conçu à Moscou, en 1984, par Alexey Pajitnov, un ingénieur âgé de 29 ans. Le jeu est simple, il faut empiler des tétraminos (formes composées de quatre carrés) générés de manière aléatoire, afin d’assembler des lignes complètes au bas de l’écran. Il l’adapte sur PC avec l’aide de Dmitri Pavlovski et Vadim Guerassimov (évacués dans le film en une réplique – “deux copains de boulot”). Le jeu circule de manière informelle dans le bloc de l’Est quand un homme d’affaires occidental, Robert Stein, le découvre à Budapest.

Stein, Henk Rogers (qui tente de décrocher les droits de Tetris pour la future Game Boy), Rober Maxwell (magnat de la presse), son fils Kevin (PDG de Mirrorsoft, qui veut distribuer le jeu en Occident) se livrent un bras de fer commercial dans les interstices du Rideau de fer qui s’entrouvre. Le tout sous le regard (très) intéressé d’un apparatchik patibulaire. Le candide Pajitnov suit les joutes, avant de mesurer l’impact de son jeu dans une URSS vacillante (Gorbatchev fait une apparition).

Histoire officielle

Le scénariste Noah Pink et Jon S. Baird se plient à l’histoire officielle de la Tetris Company, fondée en 1996 par Rogers et Pajitnov (incarnés par Taron Egerton, le Elton John dans Rocketman et Nikita Yefremov), présentés en héros sympathiques.

Afin de pimenter le chassé-croisé de négociations dans d’austères bureaux rétro, le film emprunte les détours d’un thriller d’espionnage (avec taupe, trahison, filatures et écoutes). Baird y ajoute des transitions à gros pixels façon retro gaming et, même, inserts pixélisés lors d’une improbable course-poursuite finale (sur le “Final Countdown” d’Europe). Les blocs d’un récit tortueux s’emboîtent bien. Mais une fois disparus de l’écran, le charme s’estompe aussi vite.

Tetris de Jon S. Baird. Scénario Noah Pink. Avec Taron Egerton, Nikita Yefremov, Toby Jones, Roger Allam,… 1h58. Sur Apple TV +