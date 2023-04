"The English" sur Disney+ : Emily Blunt danse avec les loups de l’Ouest revisité

La réaction à la réécriture du roman national américain est venue avec Yellowstone, gros carton d’audience aux États-Unis, et ses dérivées normatifs 1883 et 1923. The English révise à nouveau la copie. Mais prétend avant tout renouer avec le romanesque, même si son créateur Hugo Blick est familier des séries historiques (The Honourable Woman, sur le conflit israélo-palestinien, Black Earth Rising, sur le génocide au Rwanda).

Iconographie du western classique

Sa trame et son iconographie sont celles du western classique : la justice, voire la vengeance. Ses protagonistes, par contre, appartiennent à la veine révisionniste : un Amérindien pawnee, une femme anglaise. Le premier, Eli Whipp (Chaske Spencer, ex-loup-garou de la saga Twilight), est un ancien éclaireur de la cavalerie américaine. Il se rend au Nebraska pour réclamer le lopin de terre promis par le gouvernement en rétribution de ses services. Ses frères d'armes l'ont prévenu : il était leur égal, mais "là-bas", il redevient un Indien, un inférieur, proscrit et honni.

La seconde, Cornelia Locke (Emily Blunt), arrive du Royaume-Uni sur les traces du responsable de la mort de son fils. Leur destin se croise et se scelle dans le sang. L'Anglaise apprend rapidement à danser avec les loups (bipèdes) de cette terre sans foi ni loi.

CinemaScope et tableaux

Dans les deux épisodes que nous avons vus, The English impose une élégance et une puissance formelle qui transcendent des ressorts connus. Ce n’est pas du cinéma, mais ça y ressemble, grâce au CinemaScope (format des westerns des années 1950). Hugo Blick compose ses images comme les tableaux de l’Ouest qui ouvrent le premier épisode : cadre large, plan fixe, ligne d’horizon décentrée (la grande leçon de John Ford).

De surcroît, outre deux personnages et acteurs principaux remarquables, il soigne le moindre second rôle (parfois servi par des pointures comme Ciaràn Hinds et Toby Jones). Les deux premières scènes, qui introduisent Eli et Cornelia sont des morceaux de bravoure, où chaque intervenant possède cette épaisseur qui distingue les séries de prestige de celles de flux. Le premier galop est engageant. On espère ne pas être déçu à l’arrivée.

The English Série créée et réalisée par Hugo Blick. Avec Emily Blunt, Chaske Spencer, Ciaràn Hinds, Toby Jones,… 6 x 50 min environ. Disney +