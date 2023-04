"Je suis un violeur à succès": Netflix et A24 sous le feu des critiques après des propos polémiques de David Choe, l'acteur de "Archarnés"

À lire aussi

Mais depuis, des propos David Choe, l'acteur principal de la série, ont refait surface et font polémique. En effet, le comédien est accusé de faire l’apologie de la culture du viol, voire potentiellement d’avoir agressé sexuellement une femme quelques années plus tôt, d’après son propre aveu.

C'est en 2014 que le témoignage a été entendu dans un podcast pour lequel David Choe en était le coanimateur. C'est la journaliste Aura Bogado qui a récemment remis en lumière ce passage qui gène aujourd'hui.

Selon Variety, les images sont désormais introuvables. L’émission du podcast en question, intitulée "Erection Quest" (La quête de l’érection) aurait reçu des emails de Twitter, les alertant qu’une personne, présentée comme David Choe, avait fait valoir une violation de ses droits d’auteur et avait demandé que les contenus soient supprimés.

Durant cet épisode, David Choe a partagé une histoire troublante de sa vie, au cours de laquelle il assure avoir manipulé et agressé sexuellement une femme avant de s’en vanter. Si l’histoire refait surface aujourd’hui, ce passage avait déjà suscité la polémique lors de sa diffusion, en 2014.

Il explique à l'époque que c'est lors d'une séance de massage privé que les faits se seraient déroulés. Il aurait incité physiquement la masseuse professionnelle à des actes sexuels. Dans son récit, David Choe assure s’être masturbé plusieurs fois au cours de la séance, d’avoir touché le corps de la masseuse sans son consentement et de l’avoir forcée à lui faire une fellation. Asa Akira, la coanimaterice du podcast, soulignait alors avec indignation: "Dave nous confie être un violeur!" Ce dernier avait répondu, sur le ton de l'humour, être "un violeur à succès".

À l'époque, David Choe s’était excusé plusieurs fois sur ses réseaux sociaux pour cette histoire choquante qui serait fictive et qu’il aurait inventée en tant qu’artiste pour divertir les auditeurs et auditrices. Il avait publié un communiqué, dans lequel il affirmait que l’histoire racontée dans l’émission n’était que pure fiction. "Je n’aurais jamais pensé me réveiller un après-midi et m’entendre traiter de violeur. Ça craint. Surtout parce que je n’en suis pas un. Je ne suis pas un violeur. Je déteste les violeurs, je pense qu’ils devraient être violés et tués", pouvait-on lire.

Mais aujourd’hui, le comédien refuse de répondre aux attaques qui le visent et ne souhaite pas faire de commentaires sur ses propos.

Cette polémique entraîne également Netflix et A24 dans la tourmente. En effet, plusieurs abonnés, médias et internautes leur reprochent d’être silencieux sur le sujet et de participer indirectement de ce fait à la culture du viol.