Lupin revient sur Netflix : voici la date de diffusion tant attendue

Cela ne faisait aucun doute : après le triomphe de la première partie de la série (76 millions de spectateurs sur Netflix durant les 28 premiers jours de diffusion, en janvier 2021) et -dans une mesure un peu moindre- de la deuxième (54 millions de vues en juin 2021), Lupin se devait de connaître un prolongement sur la plateforme de streaming. Le tout était de savoir quand… C’est désormais officiel, puisque Netflix et Omar Sy l’ont annoncé sur Twitter : elle débutera le 5 octobre. Une date que les plus finauds avaient déjà découverte. Netflix avait en effet conçu un jeu de piste pour les fans. En se rendant sur le site de la plateforme, dans la section des photos de profil, en “scrollant” jusqu’à la section de Lupin, apparaissait la photo suivante :