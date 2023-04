Peut-on conseiller les autres quand on est complètement paumé ?

À l’aube de passer le cap de la cinquantaine, la sagesse n’est toujours pas sa qualité première. Lors d’un pot de départ à la retraite d’une collègue, elle rentre, par exemple, complètement saoule. Ses frasques fatiguent même sa fille. Frankie, jeune adolescente en pleine rébellion, ne veut plus lui parler, ni même utiliser le prénom qu’elle lui a attribué. Frankie était, pourtant, celui de sa mère foudroyée par un cancer en sept semaines.

La relation avec son mari (Danny) n’est pas plus sereine. Son couple bat de l’aile, au point d’être contrainte de partir de chez elle. Clare s’est installée, sans autorisation, dans la chambre d’une personne âgée. Elle est responsable des admissions dans un “home” et sa nouvelle colocataire souffre de la maladie d’Alzheimer. Une belle opportunité se présente, quand même, pour celle qui, durant sa jeunesse, a étudié la littérature à la fac et rêvé de devenir écrivaine.

Durant une soirée avinée, elle a écrit, par dépit, à “Sugar”, une anonyme qui répond aux questions posées par des lecteurs en doute. Le lendemain, un ami débarque à l’improviste pour lui avouer la supercherie. “J’ai lu ta lettre. C’est moi qui tiens la rubrique”. Connaissant la plume et les analyses fines de son amie, il lui propose de devenir la nouvelle “Sugar”.

Le pouvoir de l’écriture

Cette série Hulu est, en fait, une adaptation d’un best-seller éponyme écrit par la romancière Cheryl Strayed. Cette dernière a tenu la rubrique “Dear Sugar”, apparemment devenue très populaire aux USA et dans laquelle elle répondait aux lecteurs du magazine littéraire en ligne The Rumpus. Dans l’ouvrage, elle a consigné ses chroniques et conseils dispensés durant deux années. En s’appuyant sur ses propres expériences.

La mécanique de la série Tiny Beautiful Things est quasi toujours la même. À chaque début d’épisode, Clare sélectionne un message parmi les nombreux courriels qu’elle reçoit et elle y répond avant la fin. Entre-temps et via de nombreux flash-back (notamment lorsqu’elle était jeune femme), on découvre le terreau dysfonctionnel de sa vie tourmentée qui pourrait expliquer certaines de ses névroses et difficultés.

Grâce à des séances (un peu lunaires) chez une psy avec son mari et, surtout, à l’écriture, Clare commence, petit à petit, à clarifier ses idées, pardonner aux autres, arrêter d’être un peu moins narcissique, tout en faisant, dans le même temps, preuve de bienveillance avec elle-même.

Même si la série est drôle, Tiny Beautiful Things se révèle, surtout, touchante et aborde, en profondeur, des thématiques aussi universelles que le couple, les erreurs de jeunesse, la parentalité, les complexes, l’argent, le deuil, la jalousie, la famille, la foi, la carrière et le sexe. Un bon exercice de style pour lancer sa carrière d’auteure qui rappelle, dans un autre registre, les débuts dans l’écriture de Philippe Jaenada. L’auteur du Chameau sauvage, de La Petite femelle et de La Serpe s’était fait la main en devenant la première opératrice de Minitel rose de l'Hexagone. "C'est là que j'ai découvert le pouvoir des mots", assurait-il, à ce propos en 2001, au magazine Technikart.

Tiny Beautiful Things Dramédie de Liz Tigelaar - Avec Kathryn Hahn (Clare), Sarah Pidgeon (Clare jeune), Quentin Plair... Disney + 10X30’ environ.