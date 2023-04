”Tulsa King” : Sylvester Stallone régale en mafieux “has been” condamné à se refaire

Plantons le décor : après 25 ans passés en prison, Dwight Manfredi, surnommé The General, chef de la mafia new-yorkaise, retrouve la liberté. Mais le monde a changé. Tout à fait changé ! On rit quand il se retrouve avec un smartphone dans les mains et qu’il se demande pourquoi on appelle cela un téléphone.

Pas de chance pour lui, le monde de la mafia new-yorkaise ne l’a pas non plus attendu. Il croyait retrouver son statut, surtout parce qu’il n’a balancé personne et toutpris sur lui mais c’est le contraire qui se produit. Il est prié de s’exiler à Tulsa, obscure localité de l’Oklahoma qui ne connaît même pas la criminalité, où il est chargé de développer le business du clan. Une punition. Il comprend tout de suite que ses anciens comparses n’ont pas envie de lui dans leurs pattes et le dépaysement est total. Mais pas du tout du goût de Dwight Manfredi.

Sylvester Stallone Tulsa King ©Paramount+

Cependant, comme les chats, le mafieux retombe toujours sur ses pattes. À peine arrivé sur place, il retrouve ses “bonnes” vieilles manières. Il embrigade en moins de temps qu’il ne faut pour le dire de curieux acolytes : un chauffeur de taxi, une bande de déglingos gérant une officine vendant du cannabis, etc. Tout ça en utilisant la manière forte. Peut-il en aller autrement avec Sylvester Stallone ? Mais, c’est drôle. Et surtout, ça contrarie sérieusement ceux qui l’ont exilé dans ce trou perdu des États-Unis. Tout ça au nez et à la barbe du FBI qui n’a aucune intention de le voir refaire des siennes.

Yellowstone vs. Tulsa King

Si Sly est excellent dans cette série proposée à partir du samedi 29 avril (20 h 30) sur Be Séries, il faut aussi souligner la qualité de l’histoire imaginée par Taylor Sheridan. On le sait orfèvre. Il a signé la saga Yellowstone mais aussi le thriller Sicario. Avec King Tulsa, c’est le mélange des deux qu’il propose. Inutile d’expliquer en long et en large que Sicario fait la part belle aux “mafieux” du milieu de la drogue, la cocaïne en particulier. De Yellowstone, Taylor Sheridan a repris deux éléments : des personnages forts et un lieu… un trou perdu des États-Unis. C’est le Montana pour la série avec Kevin Costner, l’Oklahoma pour Tulsa King. Un État onze fois plus grand que la Wallonie mais avec la même population, moins de quatre millions d’habitants. Essayez déjà de le placer sur la carte étasunienne sans tricher ! Quant à Tulsa, elle a beau être la deuxième plus grande ville de l’État derrière Oklahoma City, elle ne compte pas un demi-million d’habitants selon les chiffres de 2020 (Un million si on prend la ville et sa grande banlieue). À l’échelle du pays, c’est presque microscopique (d’accord, c’est un peu exagéré mais pas tant que ça…). Imaginez un chef de la mafia new-yorkaise catapulté dans un bled perdu comme celui-là et vous comprenez tout de suite l’incongruité de la situation.

Ajoutez-y la touche de Terence Winter (Les Soprano, Broadwalk Empire, Le loup de Wall Street…) en tant que showrunner et vous avez la recette gagnante.

”J’ai toujours voulu incarner un gangster mais ce n’était jamais arrivé jusqu’ici, indique Sylvester Stallone. Ce qu’il ignorait, en revanche, c’est ce qu’il lui en coûterait de se glisser dans le costume d’un malfrat. “C’était comme de tourner cinq films à la suite, sans interruption.” “Je n’ai jamais travaillé aussi dur de ma vie et en même temps, tant, pris autant de plaisir”, a-t-il adressé à l’équipe du tournage lors des dernières scènes mises en boîte.

Qu’importe que les situations soient parfois tirées par les cheveux ou irréalistes, à elle seule la performance de Sly vaut le détour. Les neuf épisodes se dévorent. Une seconde saison est, d’ores et déjà, annoncée. On se prend à rêver d’un crossover Yellowstone/Tulsa King. Sylvester Stallone n’est pas contre. Il est même enthousiaste à l’idée de retrouver son vieux copain Kevin Costner. On se prend à rêver tant les deux séries sont excellentes.