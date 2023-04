Grosse bourde sur Netflix : une traduction dans la série belge “Diamants bruts” choque

L’erreur a été repérée par Purebreak et elle est gênante. Elle figure dans l’épisode final. Le mot “homosexuel” devient “attardé” dans les sous-titres. Comment est-ce possible ? Il est vrai que Diamants bruts n’est pas la série la plus simple à traduire. Elle mélange en effet allègrement le français, le néerlandais, l’anglais et le yiddish pour ceux qui la regardent en version originale.

Dans la version française, si on entend le mot “homosexuel” prononcé par une des actrices (dans la version originale, il est dit en yiddish), le sous-titre fait, lui, apparaître le mot “attardé”. En néerlandais, l’expression utilisée est “de l’autre bord”, tandis qu’en anglais, c’est le terme “différent” qui est utilisé, comme en espagnol. Problème de traduction automatisée s’interroge le site Internet ? Qu'importe, cela fait tâche.

Netflix n’a pas tardé à corriger le tir. Désormais, le sous-titre a été corrigé. Il mentionne à présent ceci : “Il y aurait des rumeurs au sein de la communauté comme quoi son fils serait… homosexuel”. En attestent les captures d’écran faites ce vendredi 28 avril à midi.

Diamants bruts ©Capture d'écran Netflix

Tout est rentré dans l’ordre. Gageons que Netflix fera probablement plus attention à l’avenir, même si jongler avec les traductions et les sous-titres reste un exercice délicat. Car comme le rappelle Purebreak, la plateforme est plutôt un soutien de la cause homosexuelle.