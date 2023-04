"Diamants bruts": que vaut la série belgo-israélienne qui nous plonge chez les diamantaires d’Anvers?

"Je te rends grâce, roi vivant et éternel, de m’avoir, dans ton amour, rendu mon âme.” Allongé et plongé dans la lumière blanche de l’aube, le très agité Yanki scrute le plafond, à défaut de parvenir à trouver le sommeil. Après avoir récité sa prière, il enfile un gilet, pose sa kippa sur son crâne, avant de quitter le lit conjugal pour rejoindre, comme un zombie, le business familial : Wolfson Diamonds. Pas besoin d’avoir passé un an sur les bancs d’Oxford pour comprendre qu’il s’agit d’une grande entreprise de diamants. Le jeune homme s’engouffre rapidement dans son bureau anversois avant de pousser un cri sourd. Alerté, un agent de sécurité accourt à sa rescousse. Sauf que Yanki est seul dans la pièce. Planqué, le diamantaire lui subtilise son arme de service, s’enferme à double tour, pour se tirer une balle dans la tête.