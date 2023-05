"Lost Luggage” : la série belge sur l'attentat commis à Zaventem le 22 mars 2016

Avril 2016. Douze jours après les attentats de Bruxelles, 260 entreprises et 200 000 employés attendent fébrilement la réouverture de l’aéroport de Zaventem comme un signe de renaissance et de victoire sur le terrorisme. Mais sans l’aide des militaires, la tâche semble très compliquée, voire impossible pour l’équipe de la police fédérale qui, d’ordinaire, assure la sécurité sur le site.

Entre l’épuisement, le traumatisme et les nombreux blessés, le groupe est clairement en sous-effectifs. Comment renforcer le contrôle des accès et assurer la sécurité de chacun alors que les images d’horreur et le traumatisme sont encore bien présents dans tous les esprits ?

Un doudou, un skate-board, une montre

Tandis que le premier avion aux couleurs de Magritte s'apprête à s’envoler vers Faro, des centaines de bagages, entassés dans un hangar de l’aéroport, attendent encore leur propriétaire. Le commissaire demande à Samira de restituer ces effets personnels aux victimes ou à leur famille. Sur les centaines de bagages abandonnés, quelques objets emblématiques émergent : un doudou, un skate-board, une vieille montre, un tapis oriental,…

À travers la quête de ces objets, en apparence inutiles ou superflus, Samira retisse le fil d’une journée qui a eu un impact considérable sur tout le monde, voyageurs et employés de l’aéroport, et qui continue à provoquer des deuils et des ruptures. Par le biais de l’objet manquant ou retrouvé, chacun exprime sa souffrance, son incompréhension, sa colère, sa déception ou ses espoirs perdus… À ce moment-là seulement, le processus de guérison ou de deuil peut vraiment commencer.

Paradoxalement, ce boulot, ingrat et confrontant, qui semblait inutile à tout le monde, va apporter à Samira un but, un peu de sens et même d’apaisement dans un univers complètement chamboulé et en partie en lambeaux. La policière refusant de regarder ce que les attentats ont brisé en elle-même.

La force du silence et de l’empathie

Les caméras de Nathalie Basteyns, Kaat Beels et Ibbe Daniëls collent au plus près des protagonistes de la police et de l’aéroport, pris dans un maelström de sentiments au lendemain des attaques meurtrières qui ont visé Bruxelles, le 22 mars 2016. Pourtant, elles ne nous donnent jamais l’impression d’être des intrus ou des voyeurs. Cela tient aussi à la grande qualité de l’écriture de Tiny Bertels, connue jusqu’alors en tant que comédienne (Beau Séjour, Chaussée d’amour).

Son scénario, coécrit avec Matthias Claeys et Charles De Weerdt, entretient la parfaite distance à la réalité des faits qu’elle relate, laissant seulement à la fiction le soin de mêler plusieurs destins communs. Les histoires ainsi retracées et les portraits dessinés nous mettent en contact avec une humanité meurtrie, mais solidaire qui refuse de se résigner. À l’image du jeune collègue de Samira, Peter (Elias Vandenbroucke), amputé d’une jambe, qui blague sans arrêt et joue à fond la carte de l’ironie, avec l’espoir de sortir d’autant plus vite de l’hôpital.

En parallèle de sa collaboration avec la RTBF sur la série Des Gens bien, Arte a coopéré avec la VRT sur la nouvelle création du duo de réalisatrices de Beau Séjour et Beau Rivage. En résulte une série profondément humaine, pleine de silences et de sens, portée par des acteurs d’une grande justesse, abordant l’un des événements les plus tragiques de ces vingt dernières années en Belgique.

Diffusée l’an dernier en Flandre, la série Lost Luggage a connu un beau succès d’audience au nord du pays. Près de 800000 téléspectateurs ont suivi son lancement le 20 mars 2022 sur Een, soit deux jours avant le sixième anniversaire des attentats. Lara Chedraoui, actrice mais aussi chanteuse du groupe Intergalactic Lovers, y donne la réplique à divers comédiens flamands déjà croisés sur Netflix, notamment Jeroen Van der Ven (Undercover), Isabelle Van Hecke (The Twelve) et Yasssine Ouaich (Grond).

★★★ Lost Luggage Récit post-traumatique Création Tiny Bertels avec Matthias Claeys et Charles De Weerdt Réalisation Nathalie Basteyns, Kaat Beels et Ibbe Daniëls Avec Lara Chedraoui, Jeroen Van der Ven, Isabelle Van Hecke Sur Arte.tv En intégralité et sur Arte, dès le 26/04 (6 x 52’)