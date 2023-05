Jenna Ortega moquée par les scénaristes hollywoodiens après des remarques sur le scénario de “Mercredi” : “On se voit au piquet de grève, Jenna !”

Ce mouvement social a un impact immédiat sur certaines émissions de télévision, et à plus long terme sur les séries et films dont la sortie est prévue cette année. Le dernier mouvement social d’ampleur à Hollywood remonte à la grève des scénaristes qui avait paralysé l’audiovisuel américain en 2007-2008. Le conflit de 100 jours avait coûté deux milliards de dollars au secteur.

Les ennemis sont clairement identifiés mais d’autres se prennent des balles perdues, à l’image de l’actrice Jenna Ortega, récemment acclamée pour son rôle dans la série Netflix Mercredi. En effet, quelques pancartes de grévistes et autres tweets grinçants de scénaristes en grève épinglent l’actrice, en se demandant: "Où est Jenna Ortega?"

Pourquoi? En mars dernier, Jenna Ortega participe au podcast Armchair Expert with Dax Shepard. Au cours de la conversation, l’actrice revient sur le tournage de Mercredi, et affirme qu’elle aurait "manqué de professionnalisme" en changeant les scripts, car elle les jugeait trop niais et pas assez incisifs, le personnage de Mercredi Addams étant notoirement sombre. Le tout, sans l’aval des scénaristes de la série. Aïe !

Les commentaires de l’actrice ont suscité des critiques à l’époque, le producteur Steven S. DeKnight les qualifiait de "toxiques". Maintenant, des écrivains de Hollywood se moquent des remarques de l’actrice sur Twitter et n’hésitent pas à revenir sur l’événement dans le contexte de la grève actuelle des scénaristes.

Variety a relayé plusieurs remarques des scénaristes sur les réseaux sociaux mais aussi dans la rue à l’aide de pancarte durant la grève. Le scénariste Brandon Cohen a écrit sur une pancarte: "Sans les écrivains, Jenna Ortega n’aurait rien à améliorer!" Karen Joseph Adcock, scénariste pour la série Yellowjackets, a tweeté: "Réécrire, c’est écrire! On se voit au piquet de grève, Jenna!" Tandis que Nick Adams, scénariste pour la série BoJack Horseman, a réagi à l’apparition de Jenna Ortega au Met Gala en tweetant: "Jenna Ortega a intérêt à être de retour de New York pour son shift de l’après-midi sur le piquet de grève".

La série Mercredi a été officiellement renouvelée par Netflix pour une saison 2.