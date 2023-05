ARCADIA, la série télé de la VRT qui ne démarre pas: pourquoi elle fait un flop malgré un budget colossal

Avec un beau casting d'acteurs connus, Arcadia était pourtant promis à un beau succès d'audience.

Une fiction avant tout

Arcadia, c’est d’abord une dystopie : un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu’il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre.

Au lendemain d’une pandémie mondiale causée par un virus mortel, une nouvelle société émerge : Arcadia. Les ressources de ce nouveau monde se faisant rares, chacun est évalué par un “score citoyen”, les résultats de “bon” ou de “mauvais citoyen” déterminent les droits et privilèges. Être en bonne santé, concentré, efficace et productif devient une obligation sociale. La famille Hendriks que l’on suit tout au long de cette série vit dans de bonnes conditions grâce à son excellent score. Mais tout change lorsque le père est déporté pour avoir triché et dupé l’algorithme qui contrôle le score citoyen. Les femmes de la famille sont pénalisées et voient leur score sévèrement diminué. Vont-elles survivre dans ce monde où le pouvoir en place utilise le score citoyen pour contrôler la population ?

Des décors modernes tournés dans des villes avant-gardistes

Le mythe du Prisonnier

Arcadia c’est le retour, 55 ans après, du Prisonnier, le numéro 6, mais en moins mythique et certainement en moins philosophique. Une vie dans une société où tout est contrôlé, espionné, épié, organisé sans aucune fantaisie.

Pourquoi la série peine à démarrer ? Chutant de 647 000 spectateurs au premier épisode à 457 000 fin avril ; alors que les rediffusions de F.C. De Kampioenen, 25 ans après, attirent toujours 400 000 spectateurs. Notons que cette série humoristique narrant les aventures de mauvais footballeurs au sein de leur café de supporters détient toujours le record absolu d’audience en Belgique : 2 383 000 spectateurs lors d’un épisode spécial diffusé le 25 décembre 2020, soit 38,9 % d’audience et 65,5 % de part de marché, des chiffres qui laissent rêveurs.

En Flandre, c’est l’audimat qui fait la Loi. Thuis en semaine attire plus de 1 100 000 spectateurs, 1 200 000 pour Château Planckaert, 1 300 000 pour le jeu De Mol. Et, curieusement, c’est le service public qui est toujours en tête loin devant VTM.

La VRT est pourtant coutumière de séries à succès que ce soit Black-Out (1 277 000 spectateurs), Undercover (1 244 000), Onder Vuur (917 000) ou Lost Luggage, De Premier ou encore De Bunker, des épisodes fort regardés le dimanche soir.

Arcadia est peut-être trop avant-gardiste, évoquant trop vite une pandémie après les années bien réelles de Covid, trop calquée sur certains modes de dictatures, trop gênante avec l’évocation de la sinistre déportation pour les personnes en mal de score sociétal; crispante avec la diffusion de messages de propagande ou trop énervante par l’attitude d’un régulateur-inquisiteur des services de sécurité “Schild” qui persécute la famille Hendriks en mode “Inspecteur Columbo” rentrant par la fenêtre quand on l’a mis à la porte.

Arcadia stagne sous la barre de 500 000 spectateurs, ce n’est pas du tout le succès espéré par la VRT.