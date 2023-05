Virginie Efira revient sur la polémique de "Lol: qui rit, sort!" et mentionne son cachet: "Oui, je n’ai pas refusé le salaire"

Depuis lors, les réactions ne se sont pas faites attendre. Amazon avait tenu à se défendre en affirmant que “la déclaration de Mme Blanche Gardin publiée sur les réseaux sociaux contenait des commentaires faux et inexacts”. L’humoriste Ahmed Sylla, qui avait participé à la deuxième saison, avait de son côté jugé que Blanche Gardin avait été trop loin dans ses propos. “Je n’ai pas trouvé ça cool de sa part, ça jette un peu l’opprobre sur ceux qui ont participé. Si le modèle te gêne, fais-le et donne tout à une association. Ou alors tu refuses et tu ne le dis pas”, avait-il déclaré. Dans le même laps de temps, on apprenait que Marion Cotillard et Camille Cotin, toutes les deux pressenties pour participer au tournage de la prochaine saison de la série Amazon, auraient préféré se désister.

Aujourd’hui, c’est une actrice bien de chez nous qui réagit, Virginie Efira. La comédienne belge était invitée sur le plateau de Yann Barthès dans l’émission Quotidien. Celle qui a participé à la troisième saison de Lol : qui rit, sort !, a été invitée à donner son avis sur la polémique provoquée par Blanche Gardin. “J’ai plutôt de l’admiration pour les gens qui arrivent à accorder leurs valeurs, leurs idéaux à leur manière de vivre. C’est assez rare. Quand j’ai lu la lettre de Blanche, déjà je me suis dit qu’elle était beaucoup plus marrante que moi, ce qui n’est pas compliqué. Mais en plus elle a 1 000 fois plus de vertu.” Virginie Efira a ensuite poursuivi en évoquant le cachet qu’elle a touché. ” Oui, je n’ai pas refusé le salaire. Après, est-ce que j’en ai fait une utilisation super dégueulasse ? Peut-être pas.”