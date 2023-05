”Ted Lasso” : La série à succès va s’arrêter sur Apple TV +

La nouvelle a été annoncée par le compte Twitter de Ted Lasso. “Il y a quelques années, j’ai sauté dans un avion avec Coach Beard en direction de la petite ville de Londres. Ce soir, nous jouons notre dernier match. C’est comme je dis toujours à propos des films de David Lynch : je ne peux pas vous dire ce qu’il s’y passe se passe, mais clairement je n’ai pas envie que ça se termine…”, peut-on y lire. Jason Sudeikis, acteur principal et créateur de la série, s’est-il mis dans la peau de son personnage pour faire passer le message ?

De son côté, Apple TV + tarde toutefois à rendre la nouvelle officielle et avait même fait savoir qu’elle aurait aimé voir Ted Lasso rempiler pour une quatrième saison. Une envie que l’on peut comprendre quand on sait que la série récompensée d’un Golden Globe et de quatre Primetime Emmy Awards fait partie des valeurs sûres de son catalogue.