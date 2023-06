Yuz Boy, le gagnant de la saison 2 de "Nouvelle École" sur Netflix, accusé de viols : une enquête ouverte

La chaîne rapporte également que le parquet de Paris a confirmé qu'une enquête au sujet de cette plainte était en cours et que "les parties seraient avisées 'en temps voulu' du contenu de la procédure".

La plaignante est une connaissance du rappeur. Ils se seraient connus grâce à une amie en commun durant l'été 2020 avant d'échanger sur les réseaux sociaux et ensuite d'entamer une relation amicale, puis intime.

La jeune femme raconte dans sa plainte un rapport anal d'abord consenti avant qu'elle ne lui demande d'arrêter - ayant mal. Ce que Yuz Boy aurait refusé. "J'ai essayé de l'écarter avec ma main et je lui ai demandé oralement de s'arrêter de façon claire", a-t-elle déclaré à la police. L'artiste aurait ensuite expliqué ne pas avoir entendu sa demande.

À lire aussi

Mais la plaignante relate également un autre fait. L'homme l'aurait violée dans un ascenseur en février 2021 alors qu'ils se rendaient chez une amie après une soirée afin d'y passer la nuit. Dans la cabine d'ascenseur de l'immeuble, Youssouf Keita aurait brusquement baissé le pantalon de la jeune femme, sa culotte et l'aurait pénétrée sans consentement et sans préservatif. Fortement alcoolisée à ce moment-là, la plaignante déclare qu'elle était dans l'incapacité de réagir. "Je ne me suis pas débattue car j'étais surprise", explique-t-elle dans sa plainte. "Il fait 1m95 et il est sportif. Il a des réactions imprévisibles donc je craignais toujours ses réactions."

Une troisième agression aurait eu lieu à son domicile quelques semaines plus tard, en mars 2021. Quelques semaines plus tard, la jeune femme découvre qu'elle est enceinte et décide d'avorter.

Interrogée par BFMTV, Alissia Dexet, l'avocate de Yuz Boy, déclare que le rappeur "tombe des nues" et n'est pas au courant cette plainte ni d'une enquête en cours le concernant. De son côté, le jeune homme déclare n’avoir "rien à se reprocher".