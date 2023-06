"The Crowded Room" : l’histoire folle de Billy Milligan adaptée en série

Le duo sort de terre à Manhattan, avant de se présenter, face à un homme, près du Rockefeller plaza. “Danny, tire !”, crie la jeune femme au milieu des passants évidemment en panique. Danny flippe aussi et bloque au moment de tirer. Pas sa complice qui s’empare du gun, mais rate le coche. Leur cible est quand même touchée au bras, le duo s’enfuit, se disperse pour ne plus jamais se revoir.

©Apple TV+

Pourquoi s’en prendre à lui ? Où est Ariana ? Qui est-elle ? Quels liens ont-ils ? Mêmes interrogations autour de Yitzhak, un molosse au crâne rasé qui, dans sa fuite, a fourni de l’argent et un passeport au jeune nerd, avant de lui conseiller de partir chez son père à Londres. Voici quelques-unes des parts d’ombre du puzzle que tente d’assembler la psychologue et enquêtrice Rya Goodwin. Et nous avec.

Narration au compte-goutte

Ces entretiens en tête à tête constituent le socle principal de cette nouvelle série d’Apple TV+. En l’interrogeant, et grâce aux nombreux flash-back, Rya Goodwin (Amanda Seyfried) permet, peu à peu, de lever le voile sur une affaire on ne peut plus intrigante. The Crowded Room est un thriller psychologique prenant, car intelligemment écrit. La narration au compte-goutte et piégeuse à la Faulkner (en moins ardue) tient en haleine en éclairant, petit à petit, le mystère entourant Danny.

Derrière ces dix épisodes, on retrouve le showrunner Akiva Goldsman, Oscar du meilleur scénario pour Un homme d’exception en 2002, qui avait également adapté Da Vinci Code. Ici, aussi, Goldsman s’est basé sur un ouvrage, cette fois-ci non fictionnel : The Minds of Billy Milligan de Daniel Keyes.

Il serait dommage de trop en dire, ici, sur la vie de Billy Milligan pour ceux qui ne la connaissent pas. Netflix a, en tout cas, déjà publié une série documentaire sur cet homme qui a défrayé la chronique, Manoj Nelliyattu Shyamala (Le sixième sens) s'est inspiré, en partie, de Milligan pour réaliser le film Split. Avant lui, plusieurs autres réalisateurs s’étaient intéressés à son histoire sans aller au bout du projet. James Cameron dans les années 90, puis, plus tard, Joel Schumacher et David Fincher. Pas étonnant, car le réalisateur de Seven avait déjà creusé la thématique, aujourd’hui quelque peu éculée, dans un de ses films. Tout comme Jodie Foster ou les frères Farrelly. Entre autres.

Au départ, c’est Leonardo DiCaprio qui devait incarner ce rôle et pas Tom Holland. Ce dernier s’en sort, au final, très bien. On est, en revanche, moins convaincu par certaines largesses biographiques, parfois gênantes, prises par Akiva Goldsman.

"The Crowded Room" – Thriller psychologique d’Akiva Goldsman – Avec Tom Holland, Amanda Seyfried, Sasha Lane, Lior Raz… – Apple TV + – Dès le 09/06 (10 X 52' environ)