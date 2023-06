L'amitié entre un homme et une femme est-elle possible? Oui, selon la série "Platonic" sur Apple TV, avec Seth Rogen et Rose Byrne, duo comique et complice imparable. Cette série en 10 épisodes aborde avec légèreté toutes les questions qui traversent les gens de presque ou tout juste 40 ans. Si vous avez besoin de rire, foncez !