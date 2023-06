"Welcome to Chippendales" : la chute du roi du strip-tease masculin

Le rêve américain

L’homme en question s’appelle Somen "Steve" Banerjee, un Indien de la classe moyenne ayant choisi de quitter son pays natal et l’entreprise familiale pour se frotter au rêve américain. Son projet d’amasser des billets verts n’était pas gagné d’avance car, au départ, ce grand introverti n’avait quasi pas un "centime" en poche. Son premier métier : pompiste dans une station-service. Deux dollars soixante de l’heure, septante heures de labeur par semaine et des économies d’ascète lui ont, pourtant, permis d’être à la tête de sa propre entreprise : Destiny II, un club de backgammon qui n’a pas fonctionné malgré des efforts de damné.

Après moult autres tentatives de transformation ratées (des combats de boue féminins, des concours de gobage d'huîtres…), Steve va avoir une idée lumineuse lors d'une sortie dans un club gay. Le Bombayen y observe un homme se trémousser sur un comptoir et les beats d'Abba. Un déclic qui l'encourage à monter le premier club de strip-tease pour femmes. En 1979, en pleine libération des mœurs et avant l'arrivée du sida. Le bon timing ? Affirmatif. Le jackpot ? En effet. Le bonheur ? Évidemment pas… Ce qui aurait pu n'être qu'une success story va, malheureusement, se transformer en une longue descente aux enfers.

Un milieu sordide

Après avoir raconté les déboires du couple Pamela Anderson-Tommy Lee (Pam & Tommy), Robert Siegel signe, donc, un autre biopic, Welcome to Chippendales , dans la même veine en dépeignant les idées géniales, la "lose" et la mégalomanie du pape du strip-tease féminin à Los Angeles. Dans la lignée de Magic Mike et The Full Monty pour l'effeuillage, sans le côté social.

Pour signer les huit épisodes de sa mini-série, le showrunner s'est basé sur un ouvrage Deadly Dance : The Chippendales Murders qui décrit les détails sordides de l'histoire. Et ils sont nombreux. En raison des propres failles de Steve intelligemment dépeintes (une famille toxique, un manque de confiance criant, un désir extrême de revanche à l'instar de Rand Gauthier, maître chanteur à la VHS de Tommy Lee…), mais aussi des personnages loufoques, égotiques, avides de pouvoir et d'argent qu'il croise. Tout le monde se toise comme dans Dirty Lines (série Netflix sur les inventeurs néerlandais du téléphone rose). Pêle-mêle, une playmate de Playboy qui rêve de percer au ciné (Dorothy Stratten), un promoteur de boîtes de nuit bidon et mytho (Paul Snider), un chorégraphe créatif, filou et charismatique (Nick de Noia)… Kumail Nanjiani (The Big Sick) et Murray Bartlett (The White Lotus), qui campent respectivement Steve et Nick jouent particulièrement justes.

Comme c'était le cas pour sa précédente série, Siegel et ses acolytes parviennent à sentir et recréer l'atmosphère, l'esthétique et les combats de l'époque. Cette soif de liberté dans les soirées qui rappelle la folie créatrice du Mirano, le racisme de la société américaine mais aussi le machisme prégnant dans la cité des Anges (les années 1980, ici, contre les années 1990 avant). Comme c'était le cas avec Pam & Tommy, la mise en scène est souvent innovante, à 200 à l'heure et ironique via les chorégraphies des Chippendales, les strings léopard, les épidermes huilés et les poses suggestives souvent ringardes. Dommage que Siegel tombe, à d'autres moments, encore une fois dans la vulgarité. Les scènes gratuites de défonce et de sexe sont, en effet, trop nombreuses sans qu'elles n'apportent le moindre intérêt à la narration.