Qui est Ricky Whittle, personnalité qui clôture le Festival de Télévision de Monte-Carlo aux côtés de Lena Situations ?

Si le nom de l’influenceuse française, qui a dernièrement fait le buzz au Festival de Cannes, résonne partout, celui de l’homme avec qui elle partagera le micro est moins connu chez nous.

Grand sportif, Ricky Whittle a dû renoncer à sa carrière dans le football suite à une vilaine blessure. En 2000, alors qu’il s’est lancé dans le mannequinat, l’Anglais est devenu l’un des visages phares de la marque Reebok. Finaliste du jeu télé Weakest Link sur Sky One, sorte de Maillon Faible britannique, le jeune homme voit s’ouvrir les portes du petit écran et plus particulièrement des séries télé. Trois rôles ont marqué sa carrière jusqu’à présent : celui de Daniel Zamora dans Mistresses, celui de Lincoln dans The 100 et celui d’Ombre Moon dans American Gods.

Président du jury fiction en 2019, l’acteur britannique n’en est pas à sa première fois sur le Rocher. “J’ai toujours l’impression que je viens à Monaco pour le travail mais c’est le plus bel endroit au monde pour travailler”, nous confie-t-il. “Je suis excité à chaque fois que je viens ici. C’est le festival que je préfère.”

Ce lundi, il rencontrera Léna Situations pour la première fois lors des répétitions du show. “Je ne sais pas encore ce qu’on va faire sur scène. Je suis nerveux parce que l’année dernière, il y avait un magicien. Je ne connais pas la magie. Il faudrait que j’apprenne un petit tour, faire disparaître quelque chose. (rires) On trouvera bien quelque chose de fun à faire avec Léna”, explique le comédien qui s’habillera certainement “à la James Bond” pour l’occasion.

Un fan de séries “spéciales”

Ricky Whittle adore tourner dans une série, notamment pour faire évoluer son personnage, mais apprécie également le fait d’en savourer une depuis son canapé. “Je consomme moins de séries que de films parce qu’elles durent plus longtemps. Pour que j’en suive une, il faut donc qu’elle soit spéciale. Mes séries favorites sont celles qui me font toujours rire, même après les avoir vues plusieurs fois. Je pense à Friends, New Girl ou encore Modern Family. Mais, quand j’étais petit, les séries qui me faisaient rêver étaient celles portées par David Hasselhoff.”

En 2024, Ricky Whittle est attendu au cinéma dans Land of Bad, un film d’action dans lequel on retrouve Russell Crowe, Milo Ventimiglia ou encore Liam Hemsworth.