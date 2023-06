John Goodman sur son incroyable perte de poids: "J’ai choisi de sauver ma vie"

Ce lundi, la star hollywoodienne de 70 ans s’est également frottée aux interviews. Il fallait parler fort et bien tendre l’oreille pour que l’interview se déroule dans les règles de l’art. Mais que refuserait-on à un tel monstre sacré du petit et du grand écran ? D’autant plus quand ce dernier ne manque pas d’humour. À la question : “Qu’est ce qui vous a motivé à accepter de devenir président du jury fiction ?”, John Goodman rigole : “En fait, je ne voulais pas être président. Mais, ils ne m’ont pas lâché la grappe. Donc, j’ai finalement accepté. (rires) Disons que 'ça me passe temps'…” Comment voit-il son rôle ? “Déléguer mon travail aux jurés (qu’il n’avait jamais rencontrés auparavant, NdlR.), poursuit-il. Pour moi, président est un titre vide. Mais je suis honoré d’avoir ce titre et très content d’être ici.”

Depuis samedi, vous passez vos journées à regarder les séries en compétition lors de cette édition. À quoi faites-vous attention lorsque vous analysez ces dernières ?

”Immédiatement, mon attention se porte sur l’image évidemment parce que c’est la première chose qu’on voit. Mais il y a aussi le choix artistique du directeur et la façon dont la série est filmée. Je me pose certaines questions : Est-ce que la voix du scénariste résonne en moi ? Est-ce que cela me donne envie d’en savoir plus sur la série et surtout est-ce que j’aurais envie d’y jouer ?”

Qu’est-ce pour vous, une bonne série ?

”Une série que je trouve très bien faite ? Succession ! Comme la plupart des séries de HBO d’ailleurs. Et quand je vois une série qui me plaît, j’ai envie de jouer dedans !”

Pensez-vous que Roseanne a eu un impact sur l’univers des séries télé ?

”Je ne sais pas si la série a eu un impact. Je sais qu’à l’époque, beaucoup l’ont appréciée. Je pense que beaucoup s’identifiaient à cette famille, pauvre, qui avait un grand sens de l’humour. Je crois que c’est ça qui les rendait attachants.”

Devenir acteur a toujours été une finalité pour vous ?

”À la base, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je jouais au football. À l’école, j’ai commencé à lire des pièces de théâtre et à apprendre la comédie. Ça m’a plu. Je me suis lancé là-dedans.”

Quel conseil donneriez-vous à la nouvelle génération d’acteurs ?

”Lire, lire et lire. Apprendre et avoir un maximum d’infos en tête. Ça rend le job plus facile.”

Y a-t-il des rôles que vous regrettez d’avoir joués ?

”Oui mais je ne veux offenser personne. Je les ai acceptés, j’ai fait le job, j’ai été payé et c’est derrière moi aujourd’hui.”

Que pensez-vous de l’industrie cinématographie d’aujourd’hui ?

”Aujourd’hui, l’industrie va tellement vite. On fait des films de façon différente. Les salles de cinéma se vident. J’ai l’impression que tout ça se perd parce que tout le monde regarde les films à la maison. J’ai envie de goûter à nouveau à tout ça. ”

Vous reverra-t-on bientôt au cinéma ?

“Pour le moment, je suis occupé avec plusieurs séries donc je n’ai pas vraiment le temps de me concentrer sur autre chose. J’espère revenir au cinéma bientôt. Peut-être dans quelques années… ”

Vous avez perdu énormément de poids ces dernières années. Comment expliquez-vous cela ?

”Je n’allais pas très bien. Ma santé n’était pas au top. Du coup, j’ai choisi de me sauver la vie en adoptant une alimentation un peu plus saine. ”