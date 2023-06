"Secret Invasion" et les Skrulls, extra-terrestres infiltrés de Marvel: grand remplacement, intégration ou blackface?

Un temps annoncé comme tête d’affiche d’un film, le super-espion est désormais la vedette d’une série annoncée comme le nouveau confluent de divers arcs narratifs du vaste écheveau que forme le MCU.

Résumé des (nombreux) épisodes précédents. Suivez bien… Après avoir réuni les premiers Avengers (sixième et dernier film de la Phase I du MCU, en 2012), Nicholas J. Fury (pour les intimes) a provoqué à l’insu de son plein gré la déchéance du Shield – super-organisation de contre-espionnage planétaire (Phase II, six films de 2013-2015).

Il est entré en clandestinité et on en a profité pour découvrir son passé et les origines du Shield (Captain Marvel, 2019) ainsi que l’existence d’une espèce extraterrestre, les Skrulls, réfugiés sous une apparence humaine sur Terre. Fury y nouait une alliance avec leur leader, Talos (Ben Mendelsohn).

Mais pour l’essentiel de la phase III (2016-2019), Fury et sa fidèle assistante, Maria Hill (Cobey Smulders), semblaient en vacances avant de revenir in extremis dans le onzième et dernier film de cette longue série, Spider-Man Far From Home.

Trait d'union

Sauf que c’était de la blague : on devait découvrir en séquence post-générique que le tandem était un duo de Skrulls infiltrés. Ce qui nous amène, après une allusion à la fin de la première série du MCU WandaVision, à la présente mini-série Secret Invasion qui forme un trait d’union entre les films Captain Marvel et le prochain The Marvels (annoncé mi-novembre 2023) et certaines séries Marvel (WandaVision, Miss Marvel).

Secret Invasion devrait mener, selon toute vraisemblance vers le film Avengers : Secret Wars qui ponctuera la Phase VI en mai 2027, si tant est que le MCU résiste à la fatigue jusque-là et que la maison-mère Disney n’arrête pas les frais avant.

Dans l’immédiat, Nick Fury redescend des étoiles sur sa Terre menacée par une rébellion au sein des Skrulls, infiltrés sous apparence humaine depuis les milieux des années 1980. Déçue par des promesses non tenues de soutien des puissances terrestres et du Shield, la jeune génération skrull est entrée en clandestinité armée.

Fury, Hill et Talos veulent contrecarrer le Che Guevara Skrull, Gravik (Kingsley Ben-Adir) dont la fille de Talos, G’iah (Emilia Clarke), a rejoint les rangs. Le cœur de ce complot mondial contre l’humanité se trouve à Moscou où Fury doit aussi déjouer les manœuvres de la boss locale du MI6 britannique (Olivia Colman, toujours royale).

Série d’espionnage à la sauce paranoïaque

Secret Invasion se profile comme une série d’espionnage à la sauce paranoïaque façon Les Envahisseurs ou X-Files, sur un le mode “ils sont parmi nous”. Les Skrulls peuvent prendre n’importe quelle apparence (trop dans cette version télé, au point que rien ne semble justifier qu’ils reviennent toujours à la même identité terrestre ; les comics fournissaient une explication). Votre meilleur ami peut s’avérer être votre pire ennemi, bien décidé à bouter le feu à une humanité toujours prompte à réchauffer une bonne vieille guerre froide.

En l’espèce, Secret Invasion paraît en avoir une de retard. Les deux premiers épisodes, où des citoyens américains et espions britanniques se baladent tranquillement à Moscou, sont désormais anachroniques.

Pour ne rien arranger à ce trouble, Londres ou d’autres localités anglaises ont servi de doublure à la capitale russe. Les murs de briquette de l’East End trompent d’autant moins l’œil averti que les responsables des effets spéciaux n’ont pas toujours pris la peine d’effacer numériquement des édifices emblématiques (l’église Christ Church de Spitalfields sur la Volga, vraiment ?).

Le Skrull et le grand remplacement

Sur le fond, le scénario navigue péniblement entre les deux pôles désormais inconciliables de l’opinion publique occidentale. Les pauvres Skrulls infiltrés deviennent une métaphore à double tranchant du réfugié de guerre qui n’aurait d’autre choix que de s’assimiler en renonçant à son apparence (et sa pigmentation).

Gravik pourrait même incarner aux yeux de certains le fantasme du grand remplacement : l’ennemi infiltré, indécelable, interprété de surcroît par un acteur racisé. On peut supposer que ce choix débouchera sur une résolution nuancée.

Dans l’immédiat, on ose cette question rhétorique : un Skrull métamorphosé en Africain-Américain, est-ce de l’assimilation, de l’acculturation ou du blackface ? Vous avez six fois cinquante minutes pour rendre votre copie, élève Fury.