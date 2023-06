Netflix: ces quatre fonctionnalités cachées qui vont changer votre vie

Vous pensez connaître Netflix par cœur ? Détrompez-vous ! L’application de streaming regorge de fonctionnalités secrètes et pourtant très pratiques. Une fois maîtrisées, elles amélioreront à coup sûr votre expérience utilisateur. Voici un rapide tour d’horizon des options les plus pratiques et dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer.