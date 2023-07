"Foundation" – saison 2 (14/07) - La suite de l’adaptation des romans d’Isaac Asimov arrive ce mois-ci. Elle sera composée de dix épisodes et toujours l’œuvre de David S. Goyer (scénariste de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan). Avec Jared Harris et Lee Pace.

Arte. TV

"Rurangi" (14/07) – Après une excellente série australienne sur l’univers des médias (Profession : reporter), Arte ajoute sur sa plateforme une série néo-zélandaise. Dans Rurangi, le jeune Caz, transgenre, revient dans son village pour la première fois.

BeTV

"Yellow Jacket II" (08/07) – BeSéries diffuse la saison 2 de la série américaine créée par Ashley Lyle et Bart Nickerson. Cette fiction à la Lost, raconte le crash d’avion d’une équipe de footballeuses du New Jersey et leur lutte pour survivre. À voir chaque samedi sur BeSéries.

"Somebody Somewhere II" (13/07) - Cette comédie HBO (dont la saison 1 a été adoubée par la presse américaine) nous embarque à Manhattan. Pas à New York, mais dans une petite ville du Kansas. L’actrice et chanteuse de cabaret, Bridget Everett, incarne Sam qui a bien du mal à se remettre du décès de sa sœur. Le jeudi, à 20h30, sur Be1.

Disney +

"Bleach : Thousand-Year Blood War" (08/07) - Les fans de Bleach, l’un des mangas les plus lus au monde, seront sans doute heureux de savoir que l’adaptation en série a une suite. Tous les épisodes seront disponibles le 8 juillet.

"The Secrets of Hillsong" (12/07) - Disney + programme, également, une série documentaire de la chaîne FX sur l’Église évangélique Hillsong. Ces 4 épisodes réalisés par Stacey Lee, rappellent, notamment, l’enquête de deux journalistes de Vanity Fair qui ont entraîné l’éviction de deux pasteurs. Hillsong s'est implantée dans le monde entier, et notamment Bruxelles. Parmi ses membres, l’institution compte Justin Bieber et le joueur de NBA Tyson Chandler.

Netflix

"La défense Lincoln" – Saison 2, partie 1 (06/07) - L’adaptation du roman The Brass Verdict de Michael Connelly revient pour une deuxième saison. David E.Kelley (Ally McBeal, Big Little Lies…) fait de nouveau confiance à Manuel Garcia-Rulfo pour incarner l’avocat Mickey Haller. La deuxième salve d’épisodes sera mise en ligne le 3 août.

"Quaterback" (12/07) – Après le tennis, le cyclisme ou la F1, la plateforme au “N” programme une immersion dans le monde du foot US. En se focalisant sur les as de la passe : des quaterbacks de la NFL, acronyme de la ligue professionnelle américaine.

"Captain Fall" (28/07) – Netflix a également misé sur une série d’animation créée par Jonas Torgersen et Jon Iver Helgaker (Norseman). Dans cette comédie, un capitaine vraiment médiocre se retrouve contre son gré à la tête d’un navire de contrebande.

Prime

”The Horror of Dolores Roach” (07/07) – Le podcast éponyme a si bien marché qu’Aaron Mark a eu l’opportunité, aujourd’hui, de l’adapter en série. Dolores Roach sera jouée par Justina Machado (Dans la brume électrique, Six Feet Under…). Son personnage sort de prison après avoir purgé une peine de 16 ans et l’ancienne détenue a bien du mal à se réinsérer. Elle va finir masseuse dans le sous-sol d’un restau d’empanadas. Tout ira bien jusqu’à ce qu’un client l’agresse sexuellement. Par les producteurs de M3Gan.

"Good Omens" – saison 2 (28/07) – Prime diffuse, également, le deuxième opus de Good Omens, série adaptée du roman éponyme de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Pour rappel, au casting de cette série fantastique, on retrouve David Tennant (Doctor Who, Broadchurch), Michael Sheen (Frost/Nixon, Masters of Sex…) ou encore Frances McDormand (Fargo, Three Billboards, Nomadland…).

RTBF

”The Pact” (06/07) – La RTBF mise sur cette série britannique de six épisodes. Un thriller dans lequel quatre employées d’une brasserie vont tendre un piège à leur patron retrouvé décédé dans un bois. Que s’est-il vraiment passé cette nuit-là ?

RTLplay

”Normal People” (16/07) - RTL met en ligne cette série irlandaise délicate dans laquelle on suit Marianne (Daisy Edgar-Jones) et Connell (Paul Mescal – nommé aux Oscars pour sa performance dans Aftersun) du lycée à l’université, de la campagne jusqu’à la capitale. À la réalisation de cette adaptation du roman de l’auteure Sally Rooney, on retrouve Lenny Abrahamson et Hettie MacDonald.