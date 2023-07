Le Professeur de "La Casa de Papel" dans le spin-off sur Berlin? Alvaro Morte nous répond

L’acteur de 47 ans est mondialement connu pour son rôle mythique du Professeur (Sergio Marquina) dans la série à succès de Netflix La Casa de Papel. Ce personnage intelligent, le cerveau des braquages, lui a valu plusieurs nominations en tant que meilleur acteur et lui a ainsi ouvert les portes des plus gros films de fiction et thriller dont Mirage, The Head où il joue un mari infidèle et ce Lost&Found qu’il présentait au BIFFF en avril dernier. Un nouveau long-métrage, où il se retrouve au cœur d’un trafic d’êtres humains. “Lost and Found est un film que nous avons réalisé avec amour et passion avec le cinéaste espagnol Jorge Dorado. Ce thriller raconte l’histoire d’un gars, joué par moi-même et appelé Mario. Il prend soin des objets perdus et les traite même de manière humaine. Il en prend vraiment soin. Et, à un moment donné, il se retrouve face à des gens, une organisation qui traitent les êtres humains comme des objets. C’est donc une sorte de confrontation entre le bien et le mal qui se développe tout au long du film. Tel un conflit. Je ne veux pas trop spolier donc allez le voir (sourire) !”

Nous sommes au Brussels International Fantastic Film Festival (qui reviendra du 9 au 21 avril 2024 pour une 42e édition) : qu’est-ce qui vous effraie en 2023 ?

”Très bonne question. Je ne pense pas être effrayé par quoi que ce soit de particulier et de manière générale. Mais bien tout ce qui concerne mes enfants. Si quelque chose est une menace pour mes enfants alors là, oui. Mais à part cela, je ne suis pas le genre de gars qui a peur de quelque chose, heureusement.”

Votre présence ici avec ce thriller espagnol ne prouve-t-il pas, depuis Casa de papel, le grand appétit pour les films sombres espagnols sur le marché international ?

”Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement à cause de La casa de papel. Mais je pense qu’il y a eu une sorte de changement de paradigme, par contre. Il y a quelques années, quelque chose de gore ou ayant du succès venait des USA. Or, on réalise qu’aujourd’hui, de nombreux produits – pas uniquement espagnols – mais venant du monde entier sont de très grande qualité. Et j’en suis ravi. On ressent ce mouvement !”

Préférez-vous jouer dans une série (Alvaro Morte a aussi performé dans La Roue du temps en 2021) ou un film comme celui-ci ?

”Je ne vois pas les choses ainsi. Plutôt s’il s’agit d’une bonne histoire ou d’un bon réalisateur. Je ne prête pas attention au format. Je ne m’inquiète pas de cela. Tant qu’il s’agit d’une bonne histoire, je signe !”

Et pensez-vous que les plateformes comme Netflix vont finir par tuer le cinéma ?

”Dans un sens, c’est vrai que c’est effrayant… Mais j’aimerais tellement que les salles de cinéma ne disparaissent pas. L’expérience que l’on a lorsqu’on va au cinéma et qu’on regarde un film en salle est totalement différente de quand vous le voyez à la maison. À la maison, c’est plus facile, d’une certaine façon. Mais l’expérience n’est pas aussi puissante et complète.”

Était-ce compliqué de sortir de votre personnage mythique du professeur ?

”Pour moi, non. Et j’espère que pour le public non plus… Je suis un acteur et, heureusement, de nos jours, le public est si intelligent. Et il a l’habitude de voir des fictions. Il connaît donc notre travail d’acteur. Un personnage n’est pas un autre. J’ai fait le professeur puis un autre et encore un autre. Je pense que le public apprécie cela : changer de corps, sa manière de parler et de respirer. Mais je comprends leur difficulté aussi. Le professeur possède cette aura, cette ombre qui plane au-dessus de lui mais ce n’est pas moi ! Je suis fier de l’avoir incarné durant 5 saisons et ce rôle m’a apporté tant de belles choses. Mais il existe plein d’autres rôles que je kiffe autant que le professeur et dont je suis tout aussi fier.”

Pourquoi n’avez-vous jamais tenté Hollywood ?

”Parce que de nos jours, vous savez, ce n’est plus nécessaire… J’ai beaucoup d’amis qui ont tenté leur chance en déménageant là-bas il y a quelques années. Aujourd’hui, s’ils vous veulent, ils vous appellent. Et peu importe qui vous êtes. J’ai eu quelques offres d’Hollywood mais je n’ai pas dit oui… parce que je ne me sentais pas vraiment bon pour leurs propositions. Mais je viens de tourner un film là, une production américaine tournée en Italie avec Sydney Sweeney (connue pour ses rôles dans des séries télévisées comme Emaline Addario dans la série Netflix Everything Sucks !, et comme Eden dans la série The Handmaid’s Tale, NdlR). Je n’étais pas intéressé par ce projet à la base mais pour dire oui à un projet, je considère plein d’éléments : le script, le réal, tout. Et quand vous sentez pouvoir apporter quelque chose d’honnête et mettre toute votre passion dedans, alors je dis oui. Sinon on refuse et peu importe que cela vienne des USA ou de Chine. Si on ne le sent pas, on ne le fait pas.”

Le rôle du Professeur était-il juste une étape ou un vrai tremplin pour votre carrière ?

”Il m’a ouvert des portes. C’est évident. Je parle en termes de travailler avec tel ou tel réalisateur ou certaines personnes que j’admire. Pour moi, c’était vraiment une bonne chose dans ma carrière. Je suis ravi et gratifiant de tout cela. Je me sens chanceux d’avoir été l’acteur qui a incarné ce personnage.”

Allez-vous jouer dans le spin-off de Berlin ?

”Je ne peux rien dire à ce sujet. Je ne suis pas autorisé à parler de cette série… de dire si j’y serai ou pas… bon, ok, je n’y serai pas (rire) !”

Êtes-vous néanmoins toujours en contact avec les autres acteurs ?

”Oui, évidemment, on s’aime tous. On est vraiment devenus une famille durant 5 saisons. On ne peut oublier cela… Et j’aime vraiment tout le monde, que ce soit aussi les producteurs ou réalisateurs, et je leur souhaite vraiment beaucoup de chance pour ce spin-off sur Berlin. J’espère que ce sera aussi un succès. Je leur envoie tout mon amour.”

Comment gérez-vous votre popularité suite au succès de la série ?

”Cela fait partie du jeu ! Tu ne peux pas prétendre tout gagner grâce à la série et, derrière, en rejeter les conséquences. Ce n’est pas bien. Quand vous avez du succès mondial comme avec La casa de papel et qu’on vous reconnaît dans la rue, cela fait partie du job. Mais tout le monde qui vient vers moi vient d’une manière très gentille. Donc je ne peux pas dire non à une photo ou autographe. Et de mon côté, j’essaye aussi d’être gentil. Ce que je ne supporte pas, par contre, c’est quand quelqu’un, à dix mètres là-bas prend son téléphone et essaye de me prendre en photo de loin. Non, non, non, non et non. S’il vous plaît, ne faites pas cela. Venez me demander des photos. Je vais dire oui la plupart du temps.”

Votre avis sur le fait que le masque de La casa de papel ou la chanson Bella ciao sont aujourd’hui récupérés et deviennent même des symboles politiques ?

”Oui, c’est vrai. Et c’est une bonne chose. Si nous avons pu créer quelque chose qui aide les gens à avoir un langage qu’ils peuvent utiliser ensemble… Ou si nous leur avons donné des outils pour élever leur voix contre quelque chose qui est injuste dans leur vie, c’est parfait !”

Son cancer, son combat

L’acteur a fait quelques confidences sur le cancer dont il a souffert il y a 16 ans, lors d’un entretien avec le média espagnol Pronto. Alvaro Morte s’est en effet vu diagnostiquer une tumeur maligne dans le muscle lorsqu’il avait 30 ans. “Au début, j’ai cru que j’allais mourir, qu’on allait m’amputer de la jambe. Cela n’a pas été le cas. Mais à cette époque, je pensais : 'Si je meurs dans les trois mois, est-ce que je peux mourir l’esprit tranquille ? Est-ce que j’ai respecté les gens qui m’entourent et qui m’aiment ? Est-ce que j’ai été fidèle à mes convictions ?'”

Dans sa lutte contre le cancer, la star de Casa de papel a pu compter sur son état d’esprit toujours positif. “J’ai beaucoup de choses à célébrer, je suis extrêmement heureux, explique-t-il ainsi à nos confrères espagnols. Je suis quelqu’un de très optimiste et je crois qu’on a toujours des choses dont on peut être reconnaissant. J’ai toujours tenté de voir le côté positif de la vie. Bien sûr que j’ai connu de mauvais moments mais, même là, j’essayais de passer outre et penser à l’avenir. Je crois que la meilleure façon de vivre, c’est de toujours chercher ces petits moments qui méritent d’être fêtés”. Et de conclure : “Chacun affronte ce genre d’épreuves comme il peut, mais avoir une attitude positive m’a vraiment aidé dans ma lutte contre le cancer.”

Son film, Lost&Found, présenté au BIFFF

”Mario est le patron d’un immense entrepôt dédié aux objets perdus. Il passe son temps à réparer ce qu’on lui apporte et à jouer au détective pendant son temps libre. Il adore trouver les propriétaires pour leur donner ces petits morceaux de leur vie. Un jour, Helena, son amie policière qui lui jette régulièrement un os de ce qu’elle a trouvé en patrouille, arrive avec une valise trouvée au fond d’une rivière. Rien de très exceptionnel, sauf pour la marque de la valise, qui est haut de gamme. Qui sait, peut-être l’intérieur est un jackpot aussi ? Mais une fois ouverte, la valise s’avère être un cercueil improvisé avec des restes humains enveloppés dans des vêtements de bébé. Si la police classe rapidement l’affaire comme une fausse couche traitée d’une manière particulièrement hardcore, Mario n’abandonne pas si facilement. Il a l’intuition que c’est quelque chose de complètement différent, une intuition qui va le mener à Sara, une escorte de luxe contre sa volonté, liée à un réseau de traite de personnes. Une organisation particulièrement laide et redoutable qui traite son 'bétail' comme des objets. Et qui déteste en perdre un…”

Tel était le pitch, présenté par le BIFFF, de ce thriller de Jorge Dorado. Après avoir travaillé comme assistant réalisateur pour Pedro Almodóvar et Guillermo del Toro, le premier long métrage du cinéaste espagnol était l’impressionnant Mindscape (présent lui aussi au BIFFF, en 2014). Jorge Dorado s’est ensuite fait un nom dans le milieu des séries avec notamment El Ministerio del tiempo. Et quand le réalisateur s’associe à Alvaro Morte (le célèbre professeur de La Casa de papel) pour Lost and Found (Objetos en espagnol), ça donne “un thriller noir pur sans sucre ajouté, nous nous enfonçons dans nos sièges, éteignons les lumières et profitons de la montée d’adrénaline…” comme le décrivait si bien le Festival international du film fantastique lors de sa venue à Bruxelles fin avril dernier. Le BIFFF sera de retour en 2024 pour ses 42 ans, du 9 au 21 avril à Brussels Expo.