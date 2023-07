”De grandes espérances” : Steven Knight (”Peaky Blinders”) s’attaque au classique de Dickens

Sept ans plus tôt, Pip n’a jamais entrevu l’Abbaye de Westminster, ni le palais de Buckingham. L’ado habite une bourgade du Kent et il bat le fer tant qu’il est encore chaud en compagnie de Joe, le copain forgeron de sa sœur acariâtre. Sans le sou, le couple a reçu la garde du petit après la mort de ses parents, tous deux emportés par la variole.

Le soir de Noël, l’orphelin se recueille sur leur sépulture en bordure de la ville. À travers la brume et la pénombre surgit alors un forçat en fuite qui le menace et lui intime l’ordre de lui fournir des vivres. Pip accepte de l’aider en chipant dans le garde-manger familial, malgré les risques de se faire pincer.

Dans le même temps, Pip fait aussi la connaissance de la fortunée Miss Havisham qui habite une maison hantée. Elle souhaitait que sa fille adoptive (Estella) ait quelqu’un à qui parler. Larguée la veille de son mariage, la vieille dame a un plan machiavélique. Utiliser la beauté d’Estella pour faire souffrir la gent masculine. Évidemment, Pip tombe sous le charme de la jeune fille.

Chamboulé par ces rencontres, Pip va voir sa vie définitivement basculer par l’arrivée d’un avocat londonien débarquant dans sa bourgade pour le compte d’un riche client. Ce dernier, qui souhaite rester anonyme, lui offre de le prendre sous sa coupe pour en faire un gentleman. Le jeune naïf part à Londres, seul, pour découvrir la haute société, la capitale et ses vices.

Des largesses avec le matériel originel

Cent soixante-deux ans après la publication de Great expectations, Disney + (en collaboration avec la BBC) a décidé d’adapter le Bildungsroman ou roman d’apprentissage écrit par Charles Dickens. Un classique outre-manche, sorte d’Illusions perdues de Balzac mais à la sauce “british”. C’est Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders qui s’est attelé à la tâche de faire rentrer 707 pages dans six épisodes d’une heure.

Comme Alfonso Cuaron (Y tu mamá también, Gravity, Roma…), Knight a fait le pari de moderniser cette œuvre. Le réalisateur mexicain avait choisi, pour rappel, de planter le décor des Grandes Espérances en Floride dans les années 90 avec Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow à l’affiche, pour signer, au final, une comédie romantique américaine somme toute moyenne. “Je pense que ce film est un échec total”, avait-il d’ailleurs admis en 2016.

Si Steven Knight respecte dans ses grandes lignes la trame mise en place par Dickens, la période historique (à quelques années près) ou les lieux (la boue et le fog des marais du Kent), le showrunner s’est permis des largesses avec le matériel originel. Avec les personnages, tout d’abord, car Pip (Fionn Whitehead – Dunkerque, Black Mirror…) a beaucoup plus de gouaille, Estella se rebelle face aux plans de Miss Havisham (Olivia Colman, excellente comme d’habitude), Joe est moins “naïf”, mais aussi moins attachant. Comme Herbert, l’ami de Pip. Les relations entre les personnages, certaines intrigues, ne sont, aussi, plus les mêmes.

Knight a, ainsi, ajouté, assez astucieusement, des thématiques peu ou pas abordées par Dickens à l’époque. En respectant tout de même son combat contre les injustices. C’est le cas de l’esclavage au cœur de la série (plusieurs personnages sont métis ou Noirs), l’empire britannique est très critiqué, Londres est un sacré panier de crabes où la violence, la luxure et la drogue (opium) sont omniprésentes. Beaucoup plus que dans le roman. Malheureusement. La série De grandes espérances perd, en partie, l’humour, la magie fantastique et l’ironie, qui faisaient le sel du texte de Dickens. Un triptyque que l’on retrouvait, au contraire, dans l’adaptation hyperfidèle de David Lean, oscarisé en 1948.